IT¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥®¥ë¥É·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¥ª¡¼¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ï8·î3Æü¡¢IT¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¸þ¤±¤Î¥®¥ë¥É·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖDevTech GUILD¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥®¥ë¥É·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢IT¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤¬Êú¤¨¤ë¼ý±×¾å¸Â¤ä¼ýÆþ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡¢¾ðÊó¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Æ±¤¸»Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦PM¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö²Ô¤°¡×¤È¡Ö°é¤Ä¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¤á¤¶¤¹¥®¥ë¥É·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
¹âÃ±²Á°Æ·ï¤Î¾Ò²ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î°Æ·ï»²²è¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³¤Ë±è¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î°ì³ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡£´ðËÜÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
º£¸å¤Ï¡¢É¾²Á¡¦Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë·×²è¤È¤Î¤³¤È¡£
¥®¥ë¥É·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢IT¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤¬Êú¤¨¤ë¼ý±×¾å¸Â¤ä¼ýÆþ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡¢¾ðÊó¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Æ±¤¸»Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦PM¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö²Ô¤°¡×¤È¡Ö°é¤Ä¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¤á¤¶¤¹¥®¥ë¥É·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
¹âÃ±²Á°Æ·ï¤Î¾Ò²ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î°Æ·ï»²²è¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³¤Ë±è¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î°ì³ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡£´ðËÜÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
º£¸å¤Ï¡¢É¾²Á¡¦Ç§ÄêÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë·×²è¤È¤Î¤³¤È¡£