「綺麗で純粋な涙だ」衝撃移籍のベレーザ塩越柚歩が泣き崩れた、古巣との初対戦後の“号泣シーン”に反響「嫌いになれない」「移籍は選手につきもの」
古巣との初対戦で涙をこぼした。
日テレ・東京ヴェルディベレーザは８月24日、WEリーグ第３節で三菱重工浦和レッズレディースと対戦し、０−１で敗戦。この試合後、日本女子代表MFの塩越柚歩の感情が溢れた姿に注目が集まっている。
塩越は今夏、アカデミー時代から15年在籍した浦和Lを離れ、ライバルチームのベレーザに衝撃の完全移籍。この日が古巣との初めての対戦となった。
WEリーグは公式Xで、試合直後の塩越を収めた動画をアップロード。その中で塩越は、元チームメイトたちと言葉を交わすなか、突然、腕で顔を隠すと、ユニホームで涙を拭いながら泣き崩れた。
その後、浦和Lサポーターへの挨拶でも涙。「頑張れ！」という温かい声援を受け、ここでも思わず感極まっていた。
様々な想いが溢れ出したのだろうか。この動画にファンからはSNS上で「サッカーって素敵だな」「移籍は選手につきものなので、判断は尊重されるべき」「いつか戻ってきて下さい」「挨拶シーンに感動のノーサイド」「もう敵なんだけど嫌いになれない」「ほんと綺麗で純粋な涙だ」といった声が上がった。
心機一転、新たなクラブで迎えた2025-26シーズン、塩越はここまでリーグ戦３試合連続でフル出場。さっそくベレーザを牽引する27歳のドリブラーは、チームをWEリーグ連覇に導けるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】古巣対戦直後、感情が溢れた塩越柚歩の“涙シーン”
