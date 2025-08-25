¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÆüËÜ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¡ÄÃæÈ×¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç5Ï¢Â³¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¡¡ÆüËÜ¡Ý¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬25Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¤ÎÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤ÏÆ±17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ËÂ³¤¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤â¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÜÀï¤À¤Ã¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¤ò¼º¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¹â¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¾¡¤ëÁê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤ËÅçÂ¼¡¢º´Æ£¤ÈÏ¢Â³¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤«¤«¤ë¤Ê¤É5Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È2ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¡¢4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÌÔÄÉ¤·¤¿¤¬¡¢20¡Ý25¤ÇÂè2¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï4°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2010Ç¯Âç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡23Æü¤Î½éÀï¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£