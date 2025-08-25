FRUITS ZIPPERの最新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」が、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌に決定した。

本情報は、本日8月25日に行われた冠番組『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』初の番組イベントにて発表されたもの。同アニメの主題歌が変わるのは、2020年以来、5年ぶりとなる。

本楽曲は、10月4日の放送回からオンエア。楽曲について、FRUITS ZIPPERは「笑顔や元気をしんちゃんと一緒にみんなへ届けられるように心を込めて歌わせていただきました♡」「思わず、しんちゃんを真似してフリフリ踊り出したくなっちゃうようなパワフルな楽曲となっているので、家族や友達、みんなで聴いていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。

＜FRUITS ZIPPER コメント＞

わたしたちFRUITS ZIPPERが、10月からのTVアニメ「クレヨンしんちゃん」のオープニング主題歌を担当させていただくこととなりました！幼い頃からメンバー全員が大好きな「クレヨンしんちゃん」ということで、最初にお話をいただいたときは本当に本当に嬉しかったです！

野原家やカスカベ防衛隊、しんちゃんたちが繰り広げるわくわくがいっぱいの毎日は、見ていて自然と笑顔になりますし、たくさんの元気をもらえます。

今回の「はちゃめちゃわちゃライフ！」も笑顔や元気をしんちゃんと一緒にみんなへ届けられるように心を込めて歌わせていただきました♡思わず、しんちゃんを真似してフリフリ踊り出したくなっちゃうようなパワフルな楽曲となっているので、家族や友達、みんなで聴いていただけたら嬉しいです！

しんちゃんへの「愛」と、FRUITS ZIPPERの代名詞でもある「NEW KAWAII」をたくさん詰め込みました。10月からはアニメと合わせて、わたしたちの楽曲でも楽しんでください♪

（文＝リアルサウンド編集部）