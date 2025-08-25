N-LaBo¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆïªµä±¡¡Ö¶äºÂ¥Ï¥ê¥Ã¥Á¡×¤Ï8·î27Æü¡Á9·î2Æü¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOPUP SHOP¤ò¡¢¶äºÂ»°±Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¶äºÂ»°±Û¸ÂÄê ¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È

POPUP SHOP¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤­¤Ç¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¤ÈÆ±Å¹¤Ç»È¤¨¤ë3,000±ßÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÉÕ¤¯¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¶äºÂ»°±Û¸ÂÄê ¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü4,300±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤­¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È¡×(4Ëü9,200±ß)¤ä¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥»¥Ã¥È¡×(5Ëü9,100±ß)¤âÈÎÇä¡£¤¤¤º¤ì¤â»öÁ°Í½Ìó¤Ç5,000±ßÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¯¡£

¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È

¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥»¥Ã¥È

¤Þ¤¿¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ÖEki ¥¹¥­¥ó¥Ù¡¼¥ë ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡×(9,900±ß)¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³¤â¤Ç¤­¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤Ç3,000±ßÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤­¡£

Eki ¥¹¥­¥ó¥Ù¡¼¥ë ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼

²ñ¾ì¤Ë¤Ïïªµä»Õ¤¬¾ïÃó¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÈ©¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£