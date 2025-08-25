異色のコラボにファンが沸いた。元モーニング娘。の田中れいなが8月22日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。共演モデルが奏でる鍵盤ハーモニカをバックに生歌唱を披露した。

【映像】田中れいなの高すぎるアイドル力！鍵盤ハーモニカとも絶品コラボ

安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、視聴者からの特定コメント数到達でファンサービスをするのが習わし。まずは、1000コメントで田中がプッチモニの「ちょこっとLOVE」を歌った。1500コメントでは、ギャルモデルの雨宮由乙花が鍵盤ハーモニカで伴奏し、SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺、アップアップガールズ（仮）の青柳佑芽がAKB48の『ポニーテールとシュシュ』を熱唱。スタジオを大いに盛り上げた。

ここで、クロちゃんが「ゆずぴ（雨宮）は生配信とかでずっとピアノ、2時間〜3時間弾いてるから」と説明。雨宮も「リクエストされた曲、分かっている曲だったら弾けます」と述べた。これを受け、田中は「すごくない？弾いてもらいたい！」と反応。その場では実現しなかったものの、CM中に打ち合わせした結果、モーニング娘。の「LOVEマシーン」のコラボが決まった。

ここで田中と雨宮はキーを確認。その後、田中は立ち上がって演奏しようとした雨宮に「いいよ、座っとって。弾きやすいようにリラックスして」と優しさを見せた。いざコラボが始まると、スタジオは熱狂。雨宮が「ありがとうございます！」と感謝すると、田中も「ありがとう！」と笑顔を爆発させた。

このパフォーマンスには、進行役のABEMAアナウンサー・藤田かんなも「できるもんなんだ」と感心。クロちゃんが「しかもね、テンポがちょっと速かったから、それにれいにゃが合わせてくれたのよ」などと語る中、ファンからも「なかなかできないコラボ」「すげぇ」「プロい」「よかった」「ゆずちゃん、すばらしい」「絶対音感」「れいなラブマ最高ありがとう」「れいなくらいになるとピアニカの音量に負けないんだな」などと投稿が殺到した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

