³«ºÅÈñÍÑ¤Î¹âÆ¤ÇÃæ»ß¡¦½Ì¾®¤¬Áê¼¡¤°²Ö²ÐÂç²ñ¡¡¡ÈÌµÇ°¤Î²Ö²Ð¶Ì¡É¤¬ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÌë¶õ¤Ë¡Ö°ÂÁ´¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²Ö²Ð¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¡¡Á´¹ñ¤ÇÃæ»ß¤ä½Ì¾®¤¬Áê¼¡¤°¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£¤½¤ÎÉü³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯£¸·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÊ¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤Î¿¦°÷¡¦¾åÃæÍº²ð¤µ¤ó¡£
¡¡Ìó£´£°£°£°È¯¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ê¡¢£±£¶Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÃÏ¸µ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬º£Ç¯¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡Ä
¡¡¡ÊÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¡¦¼Â¹Ô°Ñ°÷¡¡¾åÃæÍº²ð¤µ¤ó¡Ë¡Ö´ÑÍ÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È°ÂÁ´·ÐÈñ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡Á´¹ñ£´£¶£±¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²áµî£µÇ¯°ÊÆâ¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤Ç³«ºÅÃæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ¬ÌÏ½Ì¾®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤ÏÌó£´Ê¬¤Î£±¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô¤¬¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ëÆ°¤¤¬¡Ä
¡¡¡Ê¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡¡»ùÅçÃÒÇ·¤µ¤ó¡Ë¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ò°ìÈÌ¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²Ö²Ð¶Ì¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²Ö²Ð¶Ì¤â¤³¤³¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÀîÀ¾»Ô¡¡±ÛÅÄ¸¬¼£Ïº»ÔÄ¹¡Ë¡Ö¡ÊËüÇî²ñ¾ì¤ÇÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡Ë»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ø²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·Þ¤¨¤¿¡¢£¸·î£²£³Æü¤ÎËÜÈÖ¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾åÃæ¤µ¤ó¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸á¸å£·»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÂç¶Ì²Ö²Ð¤¬ËüÇî¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£µÊ¬´Ö¤Ç·×£·¤Ä¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¡Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¡ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï»ÄÇ°¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÊÃöÌ¾Àî²Ö²ÐÂç²ñ¡¦¼Â¹Ô°Ñ°÷¡¡¾åÃæÍº²ð¤µ¤ó¡Ë¡Ö²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²Ö²Ð¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î²Æ¤ÎÅÁÅý¡Ö²Ö²Ð¡×¡£ËüÇî¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¤½¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£