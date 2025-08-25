ÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¼¥×¡¼¥ë¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤ÉÊÌÁñ¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¸ø³«¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾å¼Á¤Ç¥¹¥Æ¥¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¤¬¡¢23Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÊÌÁñ¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÂ¼½ß¤¬¹ØÆþ¤·¤¿ÊÌÁñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç10Çñ¤«¤é¥¿¥¤¥à¥·¥§¥¢¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖNOT A HOTEL¡×¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤ÉÊÌÁñ¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¸ø³«
¡¡2025Ç¯8·î23Æü¤Î¡ÖÅÄÂ¼½ßÊÌÁñ¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©Íøº¬·´¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ë¤¢¤ëÊÌÁñ¤òË¬¤ì¤¿ÅÄÂ¼¡£¡Ö10Æü´Ö¤òGET¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬»ä¤ÎÊÌÁñ¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÄÂ¼½ß¡£¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³Ë¤«¤Ê·Ê¿§¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¼¥×¡¼¥ë¤ä¡¢´ï¶ñ¤¬°ì¼°Â·¤¦¹¡¹¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÊÌÁñ¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾å¼Á¤Ç¥¹¥Æ¥¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë