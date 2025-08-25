±¿ÄÂ¤Ï1²ó200±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡ª°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¾èµÒ¤ò±¿¤Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ê»³¸ý¡¦±§Éô»Ô¡Ë
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎË³¤·¤¤»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Î»³´Ö¤Ç°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¾èµÒ¤ò±¿¤Ö¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±§Éô»Ô¾®ÌîÃÏ¶è¤Ç25Æü¡¢¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ö¥Î¥Ã¥«¥ë¤ª¤Î¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³«»Ï¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¾èµÒ¤ò±¿¤Ö°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Î¥Ã¥«¥ë¤ª¤Î¡×¤Ï¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤¿°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤òÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢1²ó500±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±¿ÄÂ¤Ï¡¢¹â¹»À¸°Ê¾å¤¬1²ó200±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤¬»ö¶È¼çÂÎ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ï¸©Æâ½é¤Î»öÎã¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¬É¬Í×¤ÊÃæ¡¦¹âÀ¸¤ÎÍøÍÑ¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ä粼 »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÃÏ°è¸òÄÌ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×
¡Ê¾®ÌîÃÏ¶è¼«¼£²ñÏ¢¹ç²ñ À¶¿åÎ´»Ê ²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤è¤½¤«¤é¤â¡¢¤¢¡¢¾®ÌîÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤é½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ëÃÏ°è¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Î¥Ã¥«¥ë¤ª¤Î¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£