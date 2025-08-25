本日の【株主優待】情報 (25日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (25日 発表分)



8月25日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ミライロ <335A> [東証Ｇ] 決算月【9月】 8/25発表

毎年9月末と3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有期間に応じて自社で運営するユニバーサルマナー検定の割引を適用する。



■拡充 ――――――――――――――



伸和ホールディングス <7118> [札証Ａ] 決算月【3月】 8/25発表

長期保有株主優待制度を新設。100株以上を1年以上継続保有する株主に対する優待品を「店舗利用券1万2000円分またはオリジナル商品1万2000円相当」に拡充する。



ジェイフロンティア <2934> [東証Ｇ] 決算月【5月】 8/25発表（場中）

新制度では、毎年11月末時点で400株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて株主優待ポイント（5000～14万ポイント）を付与する。従来は100株以上を保有する株主に保有株数と保有期間に応じて自社商品などを贈呈していた。



■変更 ――――――――――――――



楽天銀行 <5838> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/25発表

円定期預金の預入期間（6ヵ月→3ヵ月）、預入上限（300万円→600万円）を変更。



株探ニュース

