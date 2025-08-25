立山黒部アルペンルート、紅葉シーズンのお得な割引切符「秋の早割10」販売中
立山黒部貫光は7月から、立山黒部アルペンルートの紅葉シーズンに合わせた割引切符「秋の早割10」を販売している。
室堂平の紅葉
立山黒部エリアの紅葉は、9月中旬に室堂平から始まり、10月上中旬に大観峰や黒部平では見頃を迎える。標高差約2,000mに広がるさまざまなスポットで、紅葉を楽しむことができる。
立山黒部アルペンルート 紅葉見頃マップ
「秋の早割10」は、9月1日〜11月3日の期間、扇沢〜電鉄富山(片道)や立山駅〜黒部湖(往復)など特定の7区間で利用でき、利用日の10日前午後3時までに予約することで運賃が割引になる切符。価格は9,800円〜1万7,500円(区間や片道・往復によって異なる)。
紅葉シーズンに合わせて、秋限定のグルメやイベントも開催。室堂ターミナルのレストラン立山では、秋限定の「さらさら御膳」を提供。さらに、2026年8月に宿泊サービスを終了するホテル立山では、クロージング特別企画として「ホテル立山／室堂ターミナル建築ツアー」も開催する。
秋限定グルメ「さらさら御膳」
