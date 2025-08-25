»°±à¶Á»Ò¡¢¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢¥½¥í½éÅÐ¾ì¡¡¾×·â¤Î¡È¥à¥Á¤Õ¤ï¡É¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°±à¶Á»Ò¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù39¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥´¡¼¥ë¥É¿åÃå¤Ç¾×·â¤Î¡È¥à¥Á¤Õ¤ï¡É¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤¿»°±à¶Á»Ò
¡¡4·î¤Ë3¿Í½¸¹ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡È¶»¥¢¥Ä¡ª¥°¥é¥Þ¥é¥¹3¡É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»°±à¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤Î¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¡£ÂçÃíÌÜ¤Î¡È¥»¥¯¥·¡¼¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤¬¡¢¾×·â¤Î¡È¥à¥Á¤Õ¤ï¡É¥·¥ë¥¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«Æ±»ï¤Ë¤Ï¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬ºÇÇ¯Ä¹GP¡ÉÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÊ¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDear Princess¡×¤Î¾®Æü¸þÍ¥²Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
