キンタロー。実は人見知りだった 娘は明るく「ルー大柴さん系で『トゥギャザーしようぜ』みたいな感じ」
芸人のキンタロー。が25日、都内で行われたディズニー映画『シャッフル・フライデー』（9月5日公開）ジャパンプレミアムイベントに参加した。
【全身ショット】二の腕あらわな赤いドレスで登場した柏木由紀
目鼻立ちをくっきりさせた濃いめの外国人風メイクで登場。ゴージャスな紫のドレスで時折英語を入れながら「ハリウッド セレブ フウノ ダレカ」とポイントを説明し、「『シャッフル・フライデー』メッチャ オモロイヤン」と伝えていた。
本作のテーマは家族愛。家族とのエピソードを問われるとキンタローは「こう見えて人見知りなんですよ。だけど長女はルー大柴さん系で『トゥギャザーしようぜ』みたいな感じなんです。商業施設で、おトイレ行ったら、ついてきちゃったんです。『プッ』と鳴って娘に『ママがおならしたって言わないでね』と言ったんです。『うん！わかった！』と言ったのに、出た瞬間に手を洗っている見知らぬ女性に『ママがね、おならしたの！面白い？』と。そしたら笑いが起きて、トイレ内で打ち解けたんです。恥ずかしかったけど娘のおかげで和やかな空気になったんです。1つの笑いが起きて笑顔になったんです。それで私は人見知りだけど娘は物怖じせずに話しかけに行って『面白い？』と強要までした。素晴らしくて見習おうと思いました。笑わない人に向かって『ねぇ面白い？』って言えばいいいんだと娘から学びました」とマル秘すぎるトークで会場を笑わせていた。
金曜の朝、娘×2、ママ、おばあちゃんが入れ替わって大混乱を巻き起こす。セラピストとして多忙な日々を送るテス（ジェイミー・リー・カーティス）は、夫ライアン、娘アンナ（リンジー・ローハン）、孫ハーパー（ジュリア・バターズ）の幸せを願っている。一方、シングルマザーのアンナは娘ハーパーと暮らすなか、ある日出会ったイギリス人の人気シェフ・エリックと恋に落ちる。ふたりは急速に距離を縮めるが、エリックの15歳の娘リリー（ソフィア・ハモンズ）は、ファッションの勉強のためロンドンへ戻る夢を持ち、アンナとの関係を快く思っていない。
やがてアンナとエリックは結婚を決意し、家族になろうとするが、婚約パーティーの場に現れた“占い師”が、娘のハーパーとリリーの手を取り「あなたたちは家族になる運命」と告げる。その翌朝、なんとアンナと娘ハーパー、そしてアンナの母テスとリリーの“中身”が入れ替わってしまった。
突然のシャッフルに「何が起きたの!?」とパニックに陥る4人だが、「バレないように、お互いになりきろう！」と大奮闘。怪しすぎるピンク一色の“おばあちゃん”、苦いスムージーを職場で噴き出す“ママ”、さらにはダンスにサーフィン、車でジャンプ(!?)、コンサートの舞台で熱唱――。パワフルすぎる4人の“中身シャッフル”騒動がコミカルに描かれていく。
吹替版では、アンナ役を小笠原亜里沙、テス役を唐沢潤、ハーパー役を本渡楓、リリー役を伊藤彩沙が担当する。
イベントには、小笠原亜里沙、唐沢潤、伊藤彩沙、柏木由紀、辻野かなみ（超ときめき▽宣伝部、▽＝ハートマーク）も参加した。
【全身ショット】二の腕あらわな赤いドレスで登場した柏木由紀
目鼻立ちをくっきりさせた濃いめの外国人風メイクで登場。ゴージャスな紫のドレスで時折英語を入れながら「ハリウッド セレブ フウノ ダレカ」とポイントを説明し、「『シャッフル・フライデー』メッチャ オモロイヤン」と伝えていた。
本作のテーマは家族愛。家族とのエピソードを問われるとキンタローは「こう見えて人見知りなんですよ。だけど長女はルー大柴さん系で『トゥギャザーしようぜ』みたいな感じなんです。商業施設で、おトイレ行ったら、ついてきちゃったんです。『プッ』と鳴って娘に『ママがおならしたって言わないでね』と言ったんです。『うん！わかった！』と言ったのに、出た瞬間に手を洗っている見知らぬ女性に『ママがね、おならしたの！面白い？』と。そしたら笑いが起きて、トイレ内で打ち解けたんです。恥ずかしかったけど娘のおかげで和やかな空気になったんです。1つの笑いが起きて笑顔になったんです。それで私は人見知りだけど娘は物怖じせずに話しかけに行って『面白い？』と強要までした。素晴らしくて見習おうと思いました。笑わない人に向かって『ねぇ面白い？』って言えばいいいんだと娘から学びました」とマル秘すぎるトークで会場を笑わせていた。
やがてアンナとエリックは結婚を決意し、家族になろうとするが、婚約パーティーの場に現れた“占い師”が、娘のハーパーとリリーの手を取り「あなたたちは家族になる運命」と告げる。その翌朝、なんとアンナと娘ハーパー、そしてアンナの母テスとリリーの“中身”が入れ替わってしまった。
突然のシャッフルに「何が起きたの!?」とパニックに陥る4人だが、「バレないように、お互いになりきろう！」と大奮闘。怪しすぎるピンク一色の“おばあちゃん”、苦いスムージーを職場で噴き出す“ママ”、さらにはダンスにサーフィン、車でジャンプ(!?)、コンサートの舞台で熱唱――。パワフルすぎる4人の“中身シャッフル”騒動がコミカルに描かれていく。
吹替版では、アンナ役を小笠原亜里沙、テス役を唐沢潤、ハーパー役を本渡楓、リリー役を伊藤彩沙が担当する。
イベントには、小笠原亜里沙、唐沢潤、伊藤彩沙、柏木由紀、辻野かなみ（超ときめき▽宣伝部、▽＝ハートマーク）も参加した。