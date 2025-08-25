¡Öto be on top of the world¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öto be on top of the world¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â´î¤Ö¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎºÇÄºÅÀ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÖShe's been on top of the world since she won the competition.¡×
¡ÊÍ¥¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Èà½÷¤Ï¤º¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
