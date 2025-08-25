「甘すぎる服は苦手、、」→【ZARA】へ！ 40・50代のきれい見え♡「黒ワンピ」

1枚でサマになるワンピースは、コーデに迷ったときの強い味方。でも、年齢を重ねて甘すぎる服はちょっと苦手になってきた……そんな40・50代女性におすすめしたいのが【ZARA（ザラ）】の「黒ワンピ」。装飾を抑えつつも、シルエットやディテールで女性らしさを引き立ててくれそう。夏から秋にかけて活躍しそうなZARAの黒ワンピに、ぜひご注目を。

フリル × レースも黒ならシックにまとまる

【ZARA】「POINTELLEステッチ入りニットロングワンピース、フリル」\8,590（税込）

ボディラインに柔らかくなじむレース編みのニットワンピースに、二の腕から胸まわりをぐるりと覆うフリルが施された華やかな1枚。それでも派手さや甘さがぐっと抑えられてシックな雰囲気なのは、黒のなせるワザかも。キャミワンピース型の裏地付きなので、インナーを気にせずにコーデが仕上がるのも嬉しいポイントです。

カットワーク刺繍で大人っぽく高見え

【ZARA】「ZW COLLECTION 刺繍入りミディワンピース」\15,990（税込）

がばっと着られるゆったりフォルムで、リラクシーな雰囲気のミディワンピース。コットンとリネンの混紡糸で暑苦しさがなく、秋口まで心地よく着られそうです。楽ちんワンピは部屋着っぽく見えてしまうこともありますが、随所に施されたカットワーク刺繍によって高見えをキープ。暑い時季は刺繍から肌を覗かせて、肌寒くなったらハイネックのインナーをレイヤードするのもよさそう。

ふんわり広がるレトロ上品なシャツワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION ポプリンミディワンピース」\10,990（税込）

タックとベルトでキュッと絞られたウエストと、ふんわりと広がるフレアシルエットのスカートのギャップが上品なシャツワンピース。全体的にクラシカルな雰囲気で、大人のお出かけにぴったりなデザインに仕上がっています。デコルテをすっきり見せる襟の開き具合や、足首がほどよく覗くスカートのレングスによって、スタイルアップも期待できそう。

シンプルを極めた大人の黒ワンピ

【ZARA】「ロング ワンピース 50TH ANNIVERSARY」\10,990（税込）

余計な装飾を排除し、シンプルで美しいシルエットにこだわったワンピースは、大人の女性にぴったり。ストンとしたシルエットは体のラインを拾いすぎず、楽に着られそうなのにエレガント。柔らかな素材感で、動くたびに揺れるドレープによって上品さを加速させます。シンプルなデザインなので、ベルトを合わせたり、羽織を重ねたりして、アレンジも楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N