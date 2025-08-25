今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「odekake_kiziko」に投稿された、ちょっぴりおバカ？な猫ちゃんの様子。動画の再生回数は129万回を突破し、投稿には「余計なことしかしない、それが猫」「必死過ぎて笑える」といった声が集まっています。

【動画：なぜか『襖の上の部分に乗ろうとしていた猫』を見ていたら…】

どうしてそうなった？

TikTokアカウント「odekake_kiziko」に登場したのは、元野良猫の「ぴーちゃん」。飼い主さん宅の裏で鳴いていたところを保護された、ナイスバディでもっふもふな女の子です。

飼い主さんいわく、お転婆でちょっぴりドジっ子なところもぴーちゃんの魅力なのだとか。そんなドジっ子な一面を証明するかのように、ある日ぴーちゃんは、なぜか襖の上の部分（なげし）までよじ登ろうとしていたといいます。

あ、危にゃい！！

飼い主さんが見ると、柱を掴んだまま宙ぶらりんになっていたというぴーちゃん。必死によじ登ろうとしていたそうですが、仮に登れたとしてもぴーちゃんが乗れる足場はなく、なぜそこに向かおうとしているかは分からなかったそうです。

そんなぴーちゃんの姿を見て、飼い主さんも「うちの猫ってなんでこんなに馬鹿なの？？笑」と笑ってしまったそう。予想を軽々と超えていくぴーちゃんと一緒に暮らしていると、飼い主さんたちも毎日が楽しいことでしょう。

ドジっ子っぷりを遺憾なく発揮して大惨事

結局、よじ登ることができなかったぴーちゃんは、柱に掴まっておくこともできず、そのまま落下してしまったのだとか。ぴーちゃんが落ちた先は棚の上で、置いてあったものが飛び散るなど、大惨事になってしまったようです。

お転婆さとドジっ子っぷりを遺憾なく発揮し、視聴者の方々を爆笑させたぴーちゃん。今後はどんな面白くて愛らしい姿を見せてくれるのか。ぴーちゃんからますます目が離せません！

投稿を見た視聴者からは、「上に登ったあとの目的も謎で草」「ちょっとむっちりボディーなのに挑戦しててかわいい」「すんごい焦ってるのが伝わってくる」「お転婆さんで可愛い」など、たくさんのコメントが寄せられています。

