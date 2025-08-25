¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¼ºÇÔ¤ÎÍýÍ³¥È¥Ã¥×3¡¢¡ÖÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°Õ»Ö¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡©
¥È¥ì¥ó¥À¡¼¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ°åÎÅÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖArt+¡×¤Ï8·î19Æü¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï7·î28Æü¡¢20¡Á40Âå¤Î½÷À420¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î²Æ¡ØÂÀ¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«
ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î²Æ¡ØÂÀ¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢41.9%¤¬¤³¤Î²Æ¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¯¤·ÂÀ¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÁé¤»¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¿Í¤Ï1³ä¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤¿½Ö´Ö¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇöÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡×(36.4%)¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤È¤¡×(28.1%)¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¤È¤¡×(24.8%)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤¿½Ö´Ö
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë³ä¹ç¤Ï43.3%¤À¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(65.4%)¡¢¡Ö°Õ»Ö¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¡×(44.5%)¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(40.7%)¤¬¥È¥Ã¥×3¤À¤Ã¤¿¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÍýÍ³
¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï4.5%¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â19.8%¤Ç¡¢Ìó2³ä¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
