今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「おちゃちゃことらて」に投稿された、飼い主さんたちのご飯を狙う猫ちゃんとその後ろで大暴れする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は1.2万回を超え、600件を超える高評価を集めています。

【動画：食事を狙う猫を撮っていたら、『後ろにいた猫』が突然……】

私もご飯食べたいにゃ

今回、TikTokに投稿されたのは、TikTokアカウント「おちゃちゃことらて」さん。登場したのは、ミヌエットの「ちゃちゃ」ちゃんとメインクーンの「ねくろ」くんです。

ある日、飼い主さんがご飯の準備をしていると、ちゃちゃちゃんが食卓にやってきたそう。食卓に手をついて、しきりに料理の香りを嗅ぐちゃちゃちゃん。自分も食べたいと思ったのか、上目遣いで飼い主さんの方を見つめてきたといいます。

末っ子猫くんは今日も元気

そんなちゃちゃちゃんの後ろで、元気いっぱいに遊びまわっていたというのが、末っ子猫のねくろくん。ちゃちゃちゃんとは違い、ご飯には一切目もくれず、1人で猫じゃらしで遊んでいたといいます。

飼い主さんいわく、ねくろくんは珍行動が多いのだとか。飼い主さんのその言葉通り、この日もねくろくんは、猫じゃらしで遊ぶことに夢中になり、勢い余ってドアに激突していたそうです。予想外の展開に思わず笑ってしまいました。

末っ子の奇行にお姉ちゃん猫もビックリ

末っ子のねくろくんの奇行に驚かされたのは、飼い主さんや視聴者の方だけではありません。ちゃちゃちゃんもねくろくんの行動に驚いたのか、「何してるにゃ…」という目線でねくろくんを見つめた後、足早にその場を去っていったといいます。

甘えん坊なちゃちゃちゃんと、普段から奇行が多いねくろくん。今回の投稿にはそれぞれの猫ちゃんの個性がよく出ており、たくさんの方が2人の姿を見て癒やされたことでしょう。

投稿を見た視聴者からは、「情報量多すぎる(笑) 2匹とももっふもふで可愛いですね」「猫って2匹以上いたら何故か情報量多くなる事ありますよね…」「気付いたらループでずっと見てしまった」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「おちゃちゃことらて」では、4匹の猫ちゃんたちの様子が投稿されています。

ちゃちゃちゃん、ねくろくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「おちゃちゃことらて」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。