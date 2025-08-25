¿·ÊÆ¡¢¤É¤³¤Ç°Â¤¯Çã¤¨¤ë¡©¡¡30Å¹ÊÞ¤ÎÃÍÃÊ¤òÅ°ÄìÄ´ºº
¿·ÊÆ¤¬½ù¡¹¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¤ªÅ¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬2½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÊÆ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï30Å¹ÊÞ¤Î¿·ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ç´¶¤¸¤ëÆüËÜ¤Î½©¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤âÊÂ¤Ó»Ï¤á¤ë¿·ÊÆ¡£Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢Çº¤ó¤ÀËö¡¢¿·ÊÆ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¹âÃÎ¸©»º¤Î¡Ö¤è¤µÎøÈþ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¿·ÊÆ¤ò4622±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÊÆ¤ò¹ØÆþ¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤±¤É¡¢Ê³È¯¤·¤Æ¿·ÊÆ¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×
¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê1000±ß¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¡ÖÀÇ¹þ¤ß¤Ç4000±ß¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿·ÊÆ¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¡£4000±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¡×
¿·ÊÆ¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ä¡£
µ¼Ô¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µ¥³¥áÇÀ²È¤À¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤é¤â¡Ä¡£
¸µ¥³¥áÇÀ²È¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ö¹â¤¤¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¹âµéÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢¿·ÊÆ¡£¿·ÊÆ¤À¤Ã¤¿¤é4000±ß¡¢4300±ß¡£´¶³Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¿·ÊÆ¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤«¡£´ØÅì¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢ÀºÊÆÅ¹¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ê¤É¡¢30Å¹ÊÞ¤ËÃÍÃÊ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍÃÊ¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£¤É¡¼¤ó¤ÈÀÑ¤Þ¤ì¤¿¿·ÊÆ¡¢¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ä¡£
µ¼Ô¡Ö¤³¤Á¤é4000±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÃÏ¸µ»Ô¸¶»Ô¤ÎÇÀ²È¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö¤Õ¤µ¤ª¤È¤á¡×¤ÎÀºÊÆ5¥¥í¤¬3980±ß¤Ç¤¹¡£ÀºÊÆ¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÌ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¡¢¸¼ÊÆ¤òÇã¤Ã¤ÆÀºÊÆ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Èº£Ç¯½é¡ÉÀºÊÆ¤·¤¿¤Æ¤Î¥³¥á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ»Ô¤«¤é¡Ö¤³¤Î»þ´ü¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¥â¥Á¥â¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤·¡£Ä«8»þ¤¹¤®¤Ë¡Ê²È¤ò¡Ë½Ð¤Æ¡¢¤³¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤ªÌ£¡£ÇÀ²È¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿·ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¡Ö´Å¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´Å¤¤¤Ç¤¹¡¢¤ªÀ¤¼È´¤¤Ç¡×
ÇÀ²È¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¡Ö¡ÊQ.¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤ªÌ£¡©¡Ë¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×
ÇÀ²È¤µ¤ó¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥á¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¡¢¤ª¤«¤º¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤ë¡×
¿·ÊÆ¤Ï¤É¤³¤Ç°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤Î¤«¡£¡Öevery.¡×¤¬22Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿·ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
ºÇ°ÂÃÍ¤ÏÀéÍÕ¸©¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ç3780±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤ä°ñ¾ë¤Ê¤É¡È¤³¤á¤É¤³¤í¡É¤ÎÆ»¤Î±Ø¤äÄ¾Çä½ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºë¶Ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤ÉÉáÃÊ¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ç¤âÃµ¤»¤Ð¡¢3000±ßÂæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ï4000±ßÂæÁ°È¾¤Ç¡¢30Å¹ÊÞÃæ12Å¹ÊÞ¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Ë4000±ßÂæ¸åÈ¾¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬4000±ßÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
ÀºÊÆÅ¹¤Ç¤â4000±ßÂæ¤«¤é¿·ÊÆ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÁÏ¶È65Ç¯¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Ë¤¢¤ëÀºÊÆÅ¹¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©»º¤Î¡Ö¤Õ¤µ¤ª¤È¤á¡×¤Î¸¼ÊÆ¤ò5¥¥í4300±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤è¤ê1000±ß°Ê¾å¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î8³ä¤¬¿·ÊÆ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤Àµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢°Â¤±¤ì¤Ð°Â¤¤Êý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
º£¸å¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ä¹Ç¯¡¢¿·ÊÆ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¿Å¹¼ç¤Ï¡Ä¡£
»°²Ï²°ÀºÊÆÅ¹¡¦ÎëÌÚ¹¯É×ÂåÉ½¡Ö3000±ßÂæ¤Ç¿·ÊÆ¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢¤É¤³¤â¤Ê¤¤¡£Àè¡¹11·î¡¢12·î¡¢3900±ß¤ÇÇä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£