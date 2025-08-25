「コリぷに新食感」「背徳感たっぷり」【セブン-イレブン】沼落ち注意♡「新作アイス」

気分転換したい時は冷たいアイスでリフレッシュしてみては？【セブン-イレブン】から登場した「新作アイス」は、プチ贅沢感のあるラインナップ。その中には新食感や背徳感が楽しめる一品まであり、一度食べたらハマってしまうかも。今回はイチオシの新作アイスをご紹介します。

ナタデココと粒こんにゃく入りの「爽 コリぷに食感 ヨーグルト味」

@miki__iceさんが「コリぷに新食感」と語るこちら。アイスの中にはナタデココと白玉風の粒こんにゃくが入ったプチ贅沢仕様で、食感と共に食べ応えも感じられそうです。ヨーグルト味の微細氷がベースになっており、ひんやりとした味わいが暑い日のおやつにもちょうど良さそうです。

ストレスを吹き飛ばしたい時に「7プレミアム ミント推しのためのチョコミントバー」

“ミント推しのための” という商品名に期待が高まるこちら。バータイプのお手軽感が嬉しい、チョコミントアイスです。@miki__iceさんによると「ミント感が強く爽快感のある」とのことで、溜まったストレスを吹き飛ばしてくれそう。粒チョコとチョコチップが入ったプチ贅沢な仕上がりで、ほんのり甘さも感じられそうです。

3層仕立ての贅沢感！「7プレミアム 森永れん乳氷 鬼れん乳」

「背徳感たっぷり」と@miki__iceさんが推しているこちらも必見。「れん乳アイス・れん乳味氷・れん乳の3つの層」に仕上がったカップアイスは、頑張った自分へのご褒美にも良さそう。「れん乳アイス部分のれん乳を1.5倍に増量」したリニューアル品とのことで、まろやかなコクのある味わいがやみつきになるかも。

ソースまでかかったリッチな「7プレミアム マンゴーラッシーワッフルコーン」

ワッフルコーンを合わせたこちらは、マンゴーラッシー仕立てのアイス。@miki__iceさんいわく「マンゴーアイス」と「ヨーグルト風味アイス」を合わせたうえに「マンゴソース」までかかった、リッチなアイスが気分まで上げてくれそうです。ワンハンドで食べられるお手軽感もあり、家事の合間のおやつにも良さそう。コーンのザクザクな食感に満足感も得られそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino