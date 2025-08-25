·ëº§¼°¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¡×¸µ¼ÒÄ¹¤é¤ËÄ¨Ìò4～6Ç¯¤òµá·º¡Ö°¼Á¤ÇÈï³²ÊÛ½þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥³¥í¥Ê½õÀ®¶âº¾µ½¡¡Ê¡²¬
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Î½õÀ®¶â¤ò¤á¤°¤ëº¾µ½»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï25Æü¡¢·ëº§¼°¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤é4¿Í¤ËÄ¨Ìò4Ç¯¤«¤é6Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤äº´²ì¸©¤Ç·ëº§¼°¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¦Âç¶ú½ßÈï¹ð¡Ê54¡Ë¤È¸µ´´Éô3¿Í¤Ï¡¢2022Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ½¾¶È°÷¤ÎµÙ¶ÈÆü¿ô¤ò¿åÁý¤·¤·¤Æ¿½ÀÁ¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬»Ùµë¤·¤¿¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶â¤ª¤è¤½7200Ëü±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤¿º¾µ½¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¿Í¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÇÂç¶úÈï¹ð¤Ï¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤ä·ëº§¼°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï°¼Á¤ÇÈï³²ÊÛ½þ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢Âç¶úÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò6Ç¯¤ò¡¢¸µ´´Éô¤Î3¿Í¤ËÄ¨Ìò4Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï10·î8Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£