¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡£¡Ö¥¤¥¹¤ËºÁ¤Ã¤Æ¤ÎºÁÁµ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÎ×ºÑ½¡¤ÎÁµÁÎ¡¦²£ÅÄÆîÎæ¤µ¤ó¡£¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤Ï5Ê¬¤Ç¤â10Ê¬¤Ç¤âOK¡£¸ÆµÛ¤ò¿¼¤á¡¢¿´¿È¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ËÍ¸ú¤Ê¤Û¤«¡¢¹øÄË¤ä¸ª¤³¤ê¤Ë¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤«!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¹ºÁÁµ¡×¤¬´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¡ª
¤É¤³¤Ç¤â¿´¿È¤òÄ´¤¨¤é¤ì¤ë¡È¥¤¥¹ºÁÁµ¡É
¡¡¤¢¤°¤é¤¬ÁÈ¤á¤Ê¤¤¡¢É¨¤¬ÄË¤¯¤Æ¾²¤ËºÁ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¥¤¥¹ºÁÁµ¤Î¤¹¤¹¤á¡É¤È¤¤¤¦ºÁÁµ²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Î×ºÑ½¡±ß³Ð»ûÇÉ´ÉÄ¹¤ÇÁÎÎ·¤Î²£ÅÄÆîÎæ¤µ¤ó¡£½é¤á¤ÆºÁÁµ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ç¡¢°ÊÍè50Ç¯°Ê¾å¤ÎºÁÁµÎò¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ºÁÁµ¤Î¥×¥í¤À¡£
¡ÖºÁÁµ¤Ë¤Ï¡¢Àº¿À¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê²ò¾Ã¡¢¹øÄË¤Î´ËÏÂ¡¢ÈèÏ«²óÉü¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤âºÁÁµ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ä¤à¤¯¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ÂÎ¸³¤·¤¿Êý¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Â¤¬ÄË¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾²¤Î¾å¤ÇÂ¤òÁÈ¤à¤¿¤á¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Â¤òÁÈ¤Þ¤º¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¿´¿È¤òÄ´¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¡È¥¤¥¹ºÁÁµ¡É¤Ç¤¹¡×¡Ê²£ÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹ºÁÁµ¤Î²ñ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¿´¿È¤ÎÄ´¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¶Ã¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»²²Ã¼Ô¤Ï¾ì½êÊÁ¤â¤¢¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î8³ä¤¬¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ºÁÁµ²ñ¤ÏÁ´Éô¤Ç2»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤¿¡¢¤Ê¤ÉÂ¨¸úÀ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹ºÁÁµ¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿®¹æÂÔ¤Á¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿·´´Àþ¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ç¤â¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÁÁµ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¼¤½¤ì¤Û¤É¿´¿È¤¬Ä´¤¦¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤¬Ãæ¿´¤Î¸½Âå¿Í¤Ï¡¢Æ¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¸ª¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤¿ÇÇØ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤Ë¤«¤¬¤à¤È20¥¥í¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ëÆ¬¤ò¼ó¤À¤±¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ó¤Î¶ÚÆù¤¬¤³¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¼ó¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¸ª¤ä¹ø¤Î¤³¤ê¤â°²½¤·¤Þ¤¹¡£´ãÀºÈèÏ«¤âÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢Æ¬¤Þ¤ï¤ê¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¡£¼ó¤Î·ìÎ®¤ÏÂÚ¤ê¡¢´¶¾ð¤¬ÇÈÎ©¤Ã¤Æ¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇÇØ¤Ç¸ª¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇÙ¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡»×¹Í¤ÎÍð¤ì¤«¤éÉÔ°Â¤¬ÁýÂç¤·¡¢ÉÔÌ²¤Ë´Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È²£ÅÄ¤µ¤ó¡£
¡ÖºÁÁµ²ñ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ²á¾ê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¢¤Î¿Í¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¡¢¡È´ë²è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©¡É¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÉÔÉ¬Í×¤Ê»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â´¶¤ä´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÁÁµ¤Ç»ÑÀª¤È¸ÆµÛ¤òÄ´¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºÁÁµ¤Ï¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡Ö»ÑÀª¤òÄ´¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀç¹ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ø¤Î¹ü¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¹ø¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¥¤¥¹¤ËºÁ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤¿±¦¼ê¤ò¤â¤â¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¡¢¾®»Ø¤ò¤ª¤Ø¤½¤Î²¼¤Ë¡£º¸¼ê¤â¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢±¦¼ê¤Î¾å¤Ë¤Î¤»º¸±¦¤Î¿Æ»Ø¤ò¤«¤¹¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¤Ï´ó¤ê¤«¤«¤é¤º¤ËÇØ¹ü¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¼ó¤Ï¾å¤Ë¹â¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¾¯¤·¤¢¤´¤ò°ú¤¡¢Î¾¸ª¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£Â¤ÎÎ¢¤Ç¾²¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ó¤Ç¿ÈÂÎ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¥é¥¯¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÇØ¹ü¤Î¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¬¤¬¤Î¤Ã¤Æ¼ó¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´¿È¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈè¤ì¤â¼«Á³¤È¼è¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë»ÑÀª¤òÀµ¤¹¤È¸ÆµÛ¶Ú¤¬Ä´¤Ã¤Æ¿¼¤¤¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÀÁÇ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·ì¹Ô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÆ¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»×¹ÍÎÏ¤âÀµ¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê»×¹Í¤äÉÔ°Â¤âÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤òÇÈÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤³¤½¡¢¤¼¤Ò¥¤¥¹ºÁÁµ¤Ç¸ÆµÛ¤òÄ´¤¨¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿´¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿¼¤¤¸ÆµÛ¤òÄ¹»þ´ÖÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏNG¡£ÂÎ³°¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤ì¡¢¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¸ÆµÛ¤¬Ä´¤Ã¤¿¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ìµ°Õ¼±¤Î¸ÆµÛ¤ËÌá¤¹¤³¤È¡£ºÁÁµ¤Ï¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥¹ºÁÁµ¤ò¹Ô¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤ÈÌë¿²¤ëÁ°¡£
¡ÖÄ«¤ÏÆ¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤¬Ä´¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìë¤Ï¿´¿È¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤Ï5¡Á10Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤ËºÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ë30ÉÃ»ÑÀª¤òÄ´¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¤«¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î´¶³Ð¡£Ä´¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡¡¤ª¤Ø¤½¤«¤é»Ø4ËÜÊ¬¤°¤é¤¤²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃ°ÅÄ¡£¤³¤Î¹â¤µ¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¹â¤µ¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Àç¹ü¤Ç¤¹
Àµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸ú²ÌÇÜÁý¡ª ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¹ø¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡×
1¡¦¥¤¥¹¤ËºÁ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò90ÅÙ¾å¤Ë¶Ê¤²¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¹ø¤ò´Ý¤á¤ºÀç¹ü¤òÎ©¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç
£²¡¦Á°¤ËÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÎ¾¼ê¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿ÈÂÎ¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ45ÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Î¾Êý¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¡£¼ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤ª¿¬¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë
£³¡¦¤µ¤é¤ËÎ¾¼ê¤ò10ÅÙ¾å¤²¤Æ¡¢²£¤Ë¾®¤µ¤¯¿ô»ú¤Î8¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¿¿¾å¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë
4¡¦3¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¹ø¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¥¤¥¹ºÁÁµ¤Î¼ÂÁ©
¡¡¼ê¤ÏÂÀ¤â¤â¤Î¾å¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢±¦¤Î¾®»Ø¤ò¤ª¤Ø¤½¤Î²¼¤ËÅö¤Æº¸¼ê¤Ï¤½¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¡¢¼ó¤ò¹â¤¯¿¤Ð¤·¤ÆÎÏ¤òÈ´¤³¤¦¡£¹ø¤ò¤½¤Ã¤¿¤ê¶»¤òÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏNG¡£ÌÜ¤È¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢Àå¤Ï¾å¤¢¤´¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿ôÊ¬¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ì¤ÐºÁÁµ½ªÎ»¡£ºÁÁµ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤³¤¹¤ê¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÎ¾ÌÜ¤òÊ¤¤¦¡£¼ê¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¼ê¤òÎ¥¤¹¡£¿ÈÂÎ¤òº¸±¦¤Ë¤Ò¤Í¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤Ë¾å¤²Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤è¤¦¡£
ºÁ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÂ¤Ç¾²¤òÆ§¤à´¶³Ð¤ò
¡¡ºÁÁµ¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¥¤¥¹ºÁÁµ¤À¤ÈÀÜÃÏ¤¹¤ë¤Î¤¬Â¤ÎÎ¢¤Î¤ß¤ÇÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¯¥°¥é¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£Â¤Ç¾²¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¤ÎÎ¢¤òÎ¾¼ê¤Î¿Æ»Ø¤Ç»É·ã¤·¤è¤¦¡£ÆÃ¤ËÂ¤Î¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤¢¤ëÙÅ»Øµå¡¢¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤¢¤ë¾®»Øµå¡¢¤«¤«¤È¤Îìû¹ü¤ÈÅÚÆ§¤Þ¤º¤ÎºÝ¤¢¤¿¤ê¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°æ¾å¿¿µ¬»Ò
²£ÅÄÆîÎæ¤µ¤ó¡¡Î×ºÑ½¡±ß³Ð»ûÇÉ´ÉÄ¹¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë½Ð²ÈÆÀÅÙ¤·¡¢Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤ËµþÅÔ·ú¿Î»ûÁÎÆ²¤Ç½¤¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢±ß³Ð»ûÁÎÆ²¤Ç¤Î½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¡¢Æ±Ìò¿¦¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡Ø¿´¤È¤«¤é¤À¤òÄ´¤¨¤ë ¥¤¥¹ºÁÁµ¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£