「結婚しちゃったかと思っちゃった」岡崎紗絵、海外ウエディングショットが美しすぎ「綺麗カワイイ妖精」
女優・モデルの岡崎紗絵が、25日までにインスタグラムを更新。海外で撮影したウエディングドレス姿のオフショットを公開し、美しさに絶賛が相次いでいる。
【別カット】岡崎紗絵の美しすぎるドレス姿をファン絶賛（ほか8枚）
22日に発売された雑誌「ゼクシィ海外ウエディング」の表紙を飾っている岡崎は「ウエディングドレスは繊細で華やかで本当に素敵だったしオーストラリアはまたプライベートで絶対行くと決めたぐらい良い場所だった コアラちゃんも初だっこ！！！ 可愛かった」とつづり、同雑誌の撮影からオフショットを公開。写真には、オーストラリアの景色に負けないくらい美しいウエディングドレス姿の岡崎が収められており、中にはコアラと触れ合う微笑ましいシーンもあった。
コメント欄には、彼女のドレスショットに魅了されたファンから「昨日6冊GETしたよ」「結婚しちゃったかと思っちゃった ウェディングドレス素敵すぎる」「綺麗カワイイ妖精」「ゼクシィ買いました！ウエディングドレスめっちゃ可愛くて美しくて、コアラも可愛かった！」などの声が上がっている。
■岡崎 紗絵（おかざき さえ）
1995年11月2日生まれ。愛知県出身。T-TRIBE ENTERTAINMENT所属。ファッション誌「Seventeen」専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2012」でグランプリを受賞し、専属モデルとしてデビュー。女優としては、2022年のドラマ『花嫁未満エスケープ』でテレビドラマ初主演を務めた。
引用：「岡崎紗絵」インスタグラム（＠sae_okazaki）
