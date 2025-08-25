ÇµÌÚºä46¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤òÇ®ÊÛ¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÂ©ÀÚ¤ì¡É
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË24»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤òµó¤²¤ë¤â¡¢Ç®¤¯¸ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡ÈÂ©ÀÚ¤ì¡É¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤Î¡ÈÀå¥Ú¥í¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±ß¥¿¥á¥°¥é¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼êÀ½¤Î¥á¥â¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÃÓÅÄ¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2007Ç¯¤°¤é¤¤¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÈÊ¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡É¤ÎÊ¿À®°ì´ü¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¡£2000Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Î20ºî¤òÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÆÃ¿§¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤ÆÌÜÎ©¤ÄºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ñÁÀå¤ËÏÃ¤¹¤â¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÓÃæ¤ÇµÞ¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃÓÅÄ¡£¤³¤ì¤Ë²¬ËÜÉ±Æà¤¬Çú¾Ð¤·¡¢µÝÌÚÆà±÷¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÀß³ÚÅý¤«¤é¡Ö²¿¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç1²óÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ë¤Ï½Å¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ÖÌÀ¤ë¤¤ºîÉÊ¤À¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°¦¤æ¤¨¤Î¡ÈÂ©ÀÚ¤ì¥×¥ì¥¼¥ó¡É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤Î¡ÈÀå¥Ú¥í¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î±ß¥¿¥á¥°¥é¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼êÀ½¤Î¥á¥â¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ñÁÀå¤ËÏÃ¤¹¤â¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÓÃæ¤ÇµÞ¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃÓÅÄ¡£¤³¤ì¤Ë²¬ËÜÉ±Æà¤¬Çú¾Ð¤·¡¢µÝÌÚÆà±÷¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÀß³ÚÅý¤«¤é¡Ö²¿¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç1²óÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ë¤Ï½Å¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ÖÌÀ¤ë¤¤ºîÉÊ¤À¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°¦¤æ¤¨¤Î¡ÈÂ©ÀÚ¤ì¥×¥ì¥¼¥ó¡É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£