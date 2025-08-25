人気グラビアアイドルでタレントの清水あいりがこのほど、自身のインスタグラムを更新。大胆すぎる「変形水着」でのグラビアショットを公開した。



【写真】大胆衣装のチャックが「閉まらへん」ショット！

清水は22日に「チャック？閉まらへんもんは、閉まらへん」と題して、写真を公開。首元から股間まで、中央部分にファスナーがついた、大胆な変形水着を着用したグラビアショットを披露した。胸元部分だけは「閉まらへん」とチャック全開で、自慢のグラマラスボディをのぞかせていた。



この投稿には、ファンも大喜び。「衰え知らずのSexyさ」「そんなこと言ってみてぇ～」「閉まらないのはダイマナマイトボディだから仕方がない」と絶賛の声が多く寄せられていた。



清水は抜群のスタイルでグラビアアイドルとして活動する傍ら、タレントとしても活躍。「童貞を殺す空手」や「関西弁あいうえお」など、セクシーな持ちネタでバラエティーでも爪痕を残している。2024年7月には一般男性と結婚したことを明かし、「人妻になっても何も変わらず童貞を殺す空手もセクシーあいうえお作文も湘南新宿ラインも男の子やなも誰かに止められても誰かには需要がある限りしつこくてもずっとやり続けます」とユーモアたっぷりに芸風は変えないことを宣言している。



（よろず～ニュース編集部）