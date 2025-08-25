2児の母・菊地亜美、子どもたちの肌を守る“1本2役”日焼け止め＆虫除けスプレー「これめっちゃいい」

4歳長女と0歳次女という2人の女の子のママである菊地亜美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【生後4ヶ月】2人育児の夏のマザーズバッグの中身 【4歳】』という動画を投稿。マザーズバッグの中身を公開する企画の中で、子どもたちとのお出かけで愛用しているアイテムを紹介してくれました。

【関連】菊地亜美、ホスピタリティに感動！子連れOKの温泉宿「素敵な時間を過ごせました」

動画の中で、菊地さんが「これめっちゃいい」「こあみさん（長女）もこまるさん（次女）もどっちも使えるものなんですけど」と、取り出したのがこちら。

■日焼け止め・虫除け兼用スプレー

ALOBABY / アロベビー UV&アウトドアミスト （日焼け止め） SPF30 PA+++ 税込2,530円（公式サイトより）

1本で日焼け止めと虫除けの2役をこなすミスト。

肌負担の少ないSPF30 PA+++。合成紫外線吸収剤・ディート不使用で、新生児から全身に使用OK。お湯で落とせます。

レモングラス＆ローズマリーのさわやかな香り。

■1本で完了するのが嬉しい

菊地さんは「日焼け止めは持ってるんだけど、別で虫刺されスプレーがないと本当にめちゃくちゃ刺されるわけ」と、子どもとのお出かけには紫外線対策だけでなく虫除け対策も欠かせないと説明。

その上で、「どっちもやるって結構大変じゃない？私が大雑把っていうのもあるし」「これどっちもいけるんですよ、日焼け止めと虫除けスプレー」「大人のものほど強くないから安心して使えるっていうものなんですけど。これすごい最近ね、発見してよかったものです」と利便性と安全性を絶賛していました。

じっとしていてくれない子どもにあれこれ塗るのは大変。忙しいお出かけ前や、外出先で、これ1本でケアが済むのは嬉しいですね♪

■動画もチェック

2児の母である菊地さんのYouTubeチャンネルには、育児に役立つ情報が満載。ぜひチェックしてみてくださいね♪