¡Ö¤Î¤¾¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×¥¹ー¥Ñー¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡Ê¡²¬»Ô
25Æü¸áÁ°¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿¦¤Î23ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Î°æ¸ý¼þÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°æ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢25Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¼¡Ïº´Ý¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢ÎÙ¤Î¸Ä¼¼¤È¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Î¾å¤«¤éÈ±¤ÎÌÓ¤¬¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥¹ー¥Ñー¤Î½¾¶È°÷¤Ë¿½¤·½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢°æ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢°æ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Î¤¾¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£