¡ÚËþÌØ³«Âó¡Û¡Ö½¸ÃÄ¼«·è¡×¤Ë¤è¤ê500¿ÍÍ¾¤ê¤¬µ¾À·¤Ë¡ÄÃæÌî»Ô¤Ç¡Ö¹â¼Ò¶¿³«ÂóÃÄ¡×¤Î°ÖÎîË¡Í×¡¡ÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤â»²Îó¡¡Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤¢¤é¤¿¤Ë¡Ä
Àï¸å80Ç¯¡£
Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤«¤éµìËþ½£¤Ø¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÇÀÌ±¤¬³«Âó¤Î¤¿¤á°Ü¤ê½»¤ó¤À¡ÖËþÌØ³«Âó¡×¡£
ÃæÌî»Ô¤Ç¤Ï25Æü¡¢¡Ö½¸ÃÄ¼«·è¡×¤Ë¤è¤ê500¿ÍÍ¾¤ê¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î³«ÂóÃÄ¤òÅé¤àË¡Í×¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âìß·ÇîµÁ¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤¹¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÃæÌî»Ô¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡Ö¹â¼Ò¶¿³«ÂóÃÄ¡×¤Î°ÖÎîË¡Í×¡£
¡Ö¹â¼Ò¶¿³«ÂóÃÄ¡×¤È¤ÏÃæÌî»Ô¤äÈÓ»³»Ô¡¢ÌÚÅçÊ¿Â¼¤Ê¤Éµì¾å¹â°æ·´¤Î¿Í¡¹¤ª¤è¤½¡Ö700¿Í¡×¤Î³«ÂóÃÄ¤Ç¾¼ÏÂ15Ç¯¡á1940Ç¯¤ËµìËþ½£¡¦º£¤ÎÃæ¹ñÅìËÌÉô¤ËÆþ¿¢¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ÂóÃÄ¤Ï8·î15Æü¤Î½ªÀï¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÏÇ¤¤¡Ö500¿ÍÍ¾¤ê¡×¤¬½¸ÃÄ¼«·è¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ÂóÃÄ¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤È¤·¤Æ»²Îó¤·¤¿ÌÚÅçÊ¿Â¼½Ð¿È¤ÎÂìß·ÇîµÁ¤µ¤ó¡¦91ºÍ¡£
½¸ÃÄ¼«·è¤ÇÄï¤ÈËå¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
Âìß·ÇîµÁ¤µ¤ó
¡ÖÃ¯¤·¤â»à¤Ì¤Î¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾®²°¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç½Æ»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤â24Æü¤Î¤ªÃë¤´¤í¤Ë¤ÏÄï¤ÈËå¤Ï»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö10¿Í¡×¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤¬»²Îó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¤ÏÂìß·¤µ¤ó°ì¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¡Ä¡£
Âìß·ÇîµÁ¤µ¤ó
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀïÁèÅö»þ¤Î¿¿¼Â¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Ë¡Í×¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤òÃ´¤¦ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤â»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÌîÀ¾¹â¹»3Ç¯ ²Æä¿Í¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤³¤ÎÎò»Ë¤ò±ó¤¤²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
80Ç¯Á°¤ÎÈá·à¤ò¼õ¤±¤È¤áÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¤¢¤é¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£