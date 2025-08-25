USBメモリ感覚で1TB！ゲーム保存にもテレビ録画にも使える、IODATAのスティック型SSDが15％オフ
Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日（金）9時から8月28日（木）23時59分まで「Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り」を開催中。
現在、パソコンに直接挿すだけで使えて便利なIODATAのスティック型SSD「SSD 1TB SSPS-US1GRE」がお得に登場しています。
■この記事で紹介されている商品
ケーブル不要の小型設計。PCやテレビに直接挿すだけで使えるIODATAのスティック型SSDが15％オフとお得な価格で販売中！
USBメモリのように直接挿すだけで使えるケーブル不要の小型設計。本体サイズは約23.5×68.8mm、重さは13gと非常にコンパクトです。
スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているのでカバン等につけて持ち運ぶことも可能です。
従来のHDDより約4倍の高速データ転送&静音性能
読み込み速度は約500MB/s、書き込み速度は約400MB/sと従来のHDDより約4倍の高速データ転送が可能で、大容量ファイルにも対応します。
本商品は、静音ランク「PLATINUM」を取得。動作音がほぼゼロの静音仕様なので、作業やゲームの集中力を妨げません。
ゲームデータの保存やテレビ録画など幅広い用途に対応！
PS4・PS5の動作確認済みなので、ゲームデータの保存にも利用できます。
PCだけでなくテレビ録画用ストレージとしても活用でき、テレビの背面にすっきり設置可能です。ケーブルの取り回しや置き場所に困りがちな壁掛け／壁寄せテレビにおすすめですよ。
日本メーカー製の安心感も備えている本商品が、今なら15％オフの12,300円とお得な価格で販売中なのでぜひチェックしてみて下さい。
なお、上記の表示価格は2025年8月25日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
