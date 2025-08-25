±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¡¢²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤ò¹ðÇò¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¹¤¤¤³¤È¡¢£·Ç¯¤¯¤é¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¡¦¿¼Ìë£°»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡££Ô£Â£Ó»þÂå¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¤¸¤¯¶É¥¢¥Ê¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¸µÆü¥Æ¥ì¡¦ºûºêÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¡¢ÈøºêÎ¤¼Ó¥¢¥Ê¤È½Ð±é¤·¤¿±§Æâ¥¢¥Ê¡£¡Ö»ä¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤â¿Í¤Î¤ª¼ò¤È¤«¤â°ìÀÚ¡¢¤Ä¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁê¼ê¤Ëµá¤á¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«µ¤¤â²ó¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼êÁêÀê¤¤»Õ¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤«¤é¡Ö¸½¼Â¼çµÁ¤ÇÅú¤¨¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡£·ëÏÀ¤«¤éÁá¤¯Ê¹¤¤¿¤¤¤È¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤·¤Æ¤â»ä¤ÎÊý¤¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢£µÊ¬¸å¤Ë¤ÏÃçÄ¾¤ê¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤¯¤Æ¡×¤È¸ÀµÚ¡£Âç¶ú»á¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Îø°¦¤¬°ìÈÖ¶ì¼ê¤½¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¼¤¯¤¦¤Ê¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¹¤¤¤³¤È¡¢£·Ç¯¤¯¤é¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡£¤½¤ÎÊý¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤éËÜÅö¤ËÄ¹¤¤¤³¤È¶õ¤¤¤Æ¡¢º£¤ÎÉ×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ·ëº§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÅÓÃæ¡Ê·ëº§¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Äü¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤´¼ç¿Í¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÆÍ§É×ÉØ¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈøºê¡¢ºûºêÎ¾¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¥ä¥Ä¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£