夏休み明けの中学校では温かい食事が生徒の胃袋を満たしました。新潟市の中学校で「全員給食」が本格的にスタート。「温かくておいしい」と生徒の笑顔が広がりました。



アツアツの湯気が食欲をそそります。25日の献立はマーボー丼に切り干し大根のナムル、アップルシャーベット、牛乳です。新潟市中央区にある宮浦中学校の給食の時間。生徒たちは配膳に手間取っていました。





生徒）「先生どれくらい盛るんですか」こちらでは、配分が合わずに回収して量を調整する様子も。それもそのはず、生徒たちにとっては小学校以来の給食なんです。新潟市の市立中学校では29校が給食を導入していますが、残りの28校は弁当を持参するか事前申し込み制の給食を選択する「スクールランチ方式」を採用していました。スクールランチ方式をめぐっては食育指導が難しかったり、冷めていて食べ残しが多かったりと課題がありました。県内では新潟市と粟島浦村をのぞく市町村で全員給食が採用されています。新潟市ではことし4月から先行実施している中学校に続き、夏休み明けから「全員給食」が本格的にスタートします。〈生徒〉「温かくておいしいです」Q）みんなと同じメニューについて〈生徒〉「家族で食べる時みたいな温かさがあっていいと思います」中学生時代は弁当を持参していたという中原市長も一緒に生徒と給食を楽しみました。市長）「いままでお弁当を持って来ていた人はいるんですか？」生徒）「はい」市長）「誰が作ってくれたの今まで」生徒）「母です」市長）「お母さん給食になって喜んでた？」生徒）「とっても喜んでいました」〈新潟市 中原八一市長〉「給食を教材として食育を推進しやすくなります。子どもたちの健康づくりにもつながってくる効果があると思っています」給食ではお馴染み、デザートじゃんけん。中にはおかわりする生徒も。思い思いに給食を味わいました。〈生徒〉「スクールランチの時よりも多かったし、おかわりもできて大満足です」新潟市は全員給食の実施に向けて今年度の当初予算に約8億5000万円を計上しています。