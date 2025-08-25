わんことOLごっこしてみたら…？あまりにリアルな光景がSNSで注目を集めています。投稿したのは、Instagramアカウント「nobuchan_0229」の投稿主さん。投稿は記事執筆時点で190万1000回再生され「OLの解像度高すぎw」「同期の子と後輩みたい」「給湯室か女性用トイレの会話」といったコメントが寄せられています。

【動画：ベッドで犬たちと『OLごっこ』した結果…まるでコントのような『仕方なく付き合ってあげる光景』】

劇場「OLの昼休み」

Instagramアカウント「nobuchan_0229」の投稿主さんは、愛犬の柴犬『ごん』ちゃん、チワワ『のぶなが』ちゃんと何やら喋っている様子。投稿主さんがごんちゃんに問いかけたのは、「さっきの部長なに？」という愚痴。どうやら、みんなで「昼休みのOL」になりきっているようです…！

部長にコピーを頼まれたことにムカついている様子の投稿主さん。「自分でやれって感じじゃない？」と憤る投稿主さんの話を、ごんちゃんがニコニコと聞いています。どうやら、ごんちゃんはなんでも話せる仲良しの同期みたい…！静かに愚痴を受け止めるごんちゃんの姿から、思わず「優しい同期」をイメージしてしまいます…。

後輩も登場！？

話題がコロコロと変わるのも、OLの会話の「あるある」です。部長の鼻毛が出ていたことについて、「やばー」と文句が止まらない投稿主さん。そして、同じくじっと愚痴を聞いてくれていたのぶながちゃんも会話に引き込みます。

「ですよね～」と話を合わせている様子ののぶながちゃんは、さながら可愛い後輩ちゃん。投稿主さんが「あんたもなんか言われてたよね？」と問いかけると、視線をさっと他の方向に…。どうやら、調子を合わせつつも悪口に参加しないのが後輩のポリシーのようです。

ちっちゃな不幸を願う3人

とにかく部長が許せない様子の投稿主さんは、「わたしはあんたの奥さんじゃない」とご立腹…。どんどんヒートアップする愚痴を、優しい同期のごんちゃんがニコニコ笑って受け止めます。

「部長になにかちっちゃな不幸が起こればいいのに」と、なんだか可愛い願いを口にした投稿主さん。しかし、ごんちゃんに「部長と仕事するのどう？」と振ってみると、ごんちゃんは途端に渋い表情に…。

優しい同期から重めの愚痴が出そうな展開に、思わずワクワクしてしまいます！

コメントでは「ちゃんと話聞いてくれてるの可愛い」「私も給湯室でみんなと話したい」など感嘆の声から、「オチまで完璧！」と笑いを呼び話題に。中にはシリーズ化を望む人の声もみられました。3人のユーモアあふれる寸劇はInstagramアカウント「nobuchan_0229」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nobuchan_0229」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。