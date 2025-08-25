¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡BTS¥ª¥é¥ì´¢±©³«Àß9¼þÇ¯µÇ°¡ÛÀõ¸«¾»¹î¡¡¹ª¤ß¤Ê¤µ¤Ð¤¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖBTS¥ª¥é¥ì´¢±©³«Àß9¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤Æ°¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤¬Àõ¸«¾»¹î¡Ê55¡áºë¶Ì¡Ë¤À¡£
¡¡½éÆü¤ÎÄ«ÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÁ°Àá¡ÊÆôºê¡Ë¡¢Á°¡¹Àá¡Ê¶ÍÀ¸¡Ë¤¬Á´Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤Á¤ã¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ëº£Àá¤Ï¼è¤êÊÖ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÊ¿ÏÂÅç¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿Àõ¸«¡£
¡¡½éÀï¤Î3R5¹æÄú¤Ï5¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ10¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¡£1¥Þ¡¼¥¯¤ÏÀè¼ê¤Ç·þ¤Ã¤¿¸¶ÅÄºÍ°ìÏº¡¢·þ¤êº¹¤·¤¿ÏÂÅÄÂóÌé¡¢º¹¤·¤¿Æ£ÅÄÎµ¹°¤ÎÆâ¤ò3ÈÖº¹¤·¡£¥Ð¥Ã¥¯ºÇÆâ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤ê¡£ÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Öº£Àá¤ÏÁ°¸¡¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤³¤ì¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢ÂÐÎ¨¡Ê28¡ó¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë°¤¤´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£½®¤Î¸þ¤¤Î´¶¤¸¤Ê¤É¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥Á¥ë¥È¤â0ÅÙ¤Ç°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·º£¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¸åÈ¾9R¤Ï¥¤¥ó¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¼ÆÅÄÄ¾ºÈ¤Ë·þ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»Ä¤·¤Æ3Ãå¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿¡£µ¡ÎÏ¡õµ¤¹ç¶¦¤Ë½¼¼Â¥â¡¼¥É¤ÎÀõ¸«¡£2ÆüÌÜ¤Ï6R4¹æÄú¤Î1Áö¡£¹ª¤ß¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤ÆºÆÅÙ¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£