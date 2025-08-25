歌手の工藤静香（55）が、自宅で手際よくクッキーを作る様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】「すんごい豪邸」と話題の自宅&手作りクッキー

これまで、自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジを使った手料理をInstagramで紹介してきた工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」など、話題になっていた。

自宅で手際よくクッキー作り！

2025年8月24日の更新では、シナモンやショウガなどを練りこんだクッキーをキッチンで手際よく作る様子を動画でアップ。「腸活・代謝！自然の力をぎゅっと詰め込んだヘルシークッキー。全粒粉、オリーブ油、てんさい糖、シナモン、生姜、水。予熱なし180度、15分。これはオープントースターでもできると思います。時間は調整してみて下さい！」とレシピも紹介している。

クッキー作りの最中にはセリフの練習をする次女・Koki,（22）の声や、親子の会話も見られた。

この投稿には、「ヘルシーで体に良さそう。いつも手際が良いですね〜」「ステキなおやこ母娘関係。色んなしーちゃんが見れて嬉しい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）