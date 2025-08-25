¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡Ö²ÃÇ¼Æúµ±ÇÕ¡×¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ËËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡ª¡Ê»³¸ý¡¦´ä¹ñ»Ô¡Ë
´ä¹ñ¹©¶È½Ð¿È¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦²ÃÇ¼Æúµ±Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿Âç²ñ¤¬3Æü´Ö¡¢´ä¹ñ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ï²ÃÇ¼Áª¼ê¤¬¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ú¤ÎÂç²ñ¡Ö²ÃÇ¼Æúµ±ÇÕ¡×¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î13ºÐ¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÌó370¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï´ä¹ñ¹©¶È½Ð¿È¤Î²ÃÇ¼Æúµ±Áª¼ê¤¬2021Ç¯¡¦Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ3Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø1Ç¯¡¦ËÜ´ÖÈþ·îÁª¼ê¡¢ÃË»Ò¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î14ºÐ¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¶õÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÀõ³¤Áª¼ê¡£
²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÇ¼Æúµ± Áª¼ê¡Ë
¡ÖÄ®Á´ÂÎ¤Ç¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ´ä¹ñ»Ô¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤òÀ©¤·¤¿²ÃÇ¼Áª¼ê¡£¤½¤ì¤Ë³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÃÄÂÎÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸÷»Ô½Ð¿È¤ÎÃæËÜ¾°»ÖÁª¼ê¤Ë25Æü¡¢Â¼²¬ÃÎ»ö¤«¤é¸©¤Î¥á¥À¥ë±É¸÷¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¹ñ¹©¶È¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæËÜÁª¼ê¤Ï¡¢²ÃÇ¼ÀèÇÚ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¤º¤ë¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ÃÇ¼Áª¼ê¤È¶¦¤ËÂåÉ½¥Áー¥à¤ÎÃÄÂÎÀï¥á¥ó¥Ðー¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£