Âç±«»þ¤Î¿å°ÌÃÎ¤é¤»¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó´ð½àÄÌ¤ê¤ËÌÄ¤é¤º ·§ËÜ»ÔÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ
º£²ó¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ç¡¢²ÏÀî¤Î¿å°Ì¾å¾º¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬´ð½àÄÌ¤ê¤ËÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾»ÔÄ¹¤ÏÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤òÇ§¤á¡¢ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ»Ô¡¦ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹
¡Ö¿áÌÄ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÙ±ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÌäÂê¤ÏµÏ¿ÅªÂç±«¤ÎºÝ¡¢²ÏÀî¤Î¿å°Ì¾å¾º¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÄÚ°æ¤È²Ö±à¡¢Åçºê¤ÇËÜÍèÌÄ¤é¤¹¤Ù¤»þ´Ö¤è¤ê¤âÌó1»þ´Ö40Ê¬～2»þ´Ö30Ê¬ÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÄÚ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·§ËÜ»Ô¤ÎÃÏ°èËÉºÒ·×²è¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿å°Ì¾å¾º¤Î¾ì¹ç¡¢3²ó¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤Ï1²ó¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï25Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ»Ô¡¦ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹
¡Ö¡Ê¿å°Ì¤¬¡Ë¤¢¤ë°ìÄê¤ÎÅÀ¤ËÍè¤¿¤é¼«Æ°¤ÇºîÆ°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í°ÙÅª¤Ê¥ß¥¹¤òËÉ¤°¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ï¡¢¾ï¤ËÄÉµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×