¸øÍÑ¼Ö¤ÎNHK¼õ¿®ÎÁÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¡¡·§ËÜ»ÔÄ¹¡ÖÃÄÂÎ³ä°ú¡×¤òÄó°Æ¡¡¡Úµ¼Ô²ñ¸«¤Î±ÇÁü¤¢¤ê¡Û
¸øÍÑ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ëNHK¤Î¼õ¿®ÎÁÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÃÄÂÎ³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¤Þ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÍÑ¼Ö¤Ç¤ÎNHK¤Î¼õ¿®ÎÁÌ¤Ê§¤¤¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡Ö»ëÄ°¤Î¤Ê¤¤¼õÁüµ¡¤Î¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ëー¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¸øÍÑ¼ÖÌó170ÂæÊ¬¤Î¼õ¿®ÎÁ¤â¡¢¸½¹Ô¤Î¥ëー¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¼Ö¤È¸«¤Ê¤¤¼Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾»ÔÄ¹¼«¿È¤Î¸øÍÑ¼Ö¤Ç¤ÏNHK¤ò¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¡ÖºÒ³²¾ðÊó¤Ê¤É´íµ¡´ÉÍý¾å¡¢Í±×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¸øÍÑ¼Ö¤ÏºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É¸øÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÄÂÎ³ä°ú¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿NHK¤Îµ¼Ô¤Ë¡ÖËÜÉô¤ÎÊý¤ØÅÁ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÆ¯¤¤«¤±¤òµá¤á¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£