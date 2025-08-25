子どものスマホ、どうする？ 「y.u mobile」の料金と特長を紹介！
子どもにスマホは持たせてる？
株式会社MM総研が行った「子供のスマートフォン利用実態」（2024年8月調査）」では、5～17歳の子供の47.9％がスマートフォンを所有しています。また、小学生から中学生へ進む節目の12歳でスマートフォン所有率は60.9％です。
キッズ端末の所有率は、6～12歳合計で11.8％（※1）となりました。友達や家族との連絡手段だけでなく、調べ物や学習アプリの活用、部活動や習い事での連絡網など、スマホは日常生活に欠かせない存在になっています。
しかし、スマホを持たせるかどうかは家庭によって判断が分かれます。便利さと同時に、依存やネットトラブルといったリスクも存在するため、どのように安全に利用させるかが重要になります。
※1「キッズ端末」「フィーチャーフォン」「スマートフォン」の3分類。それぞれ新品・中古を含む（中古には購入したものだけでなく、家族などからの譲渡品も含む）
子どもにスマホを持たせるときの注意点
子どもにスマホを持たせるメリットがある反面、使用方法によってはリスクがあることも事実です。子どもにスマホを持たせるときは、以下の点に注意しましょう。
1.利用時間を管理する
動画やゲームに夢中になりすぎると、学習や睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。スマホの利用時間を制限できる機能や、家庭内のルール作りが欠かせません。
2.フィルタリングを設定する
不適切なサイトやアプリへのアクセスを防ぐため、通信事業者やアプリのフィルタリング」を活用しましょう。
y.u mobileでは、「安心フィルタリング」があります。有害サイトへのアクセスや個人情報の流出など、スマホを利用する際の意図しない危険からお子様や情報を守るオプションサービスです。
子どものスマホ選びのポイント
子どものスマホを選ぶときは、以下のポイントを意識しましょう。
●必要な通信量に合ったプラン
●通信エリアの広さ
●サポート体制
日常の利用が、LINEや調べ物程度なら、低容量のプランで十分です。また、都市部だけでなく、地方や山間部でも安定して使える回線を選ぶと、緊急時にもつながる安心感があります。
子どものスマホは「y.u mobile」がおすすめ｜料金プランと特長
子どもに持たせるスマホでおすすめなのが、「y.u mobile」です。プランはシンプルでわかりやすく、コスト面も安心です。また、はじめての方でも安心の特長があります。
「y.u mobile」の料金プラン
現在、提供されている主なプランは、図表1の通りです。
図表1
・データSMSあり：932円
・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※2） シングル U-NEXT ・音声：2,970円
※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※3） シェア U-NEXT ・音声：4,170円
・データSMSあり：4,082円
・ データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※3）
筆者作成
※2 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。
※3 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。
「y.u mobile」の特長
子どもがスマホを利用するうえでおすすめのy.u mobileの特長は、以下のとおりです。
・ギガの永久繰り越し（100GBが上限）
余ったデータは翌月以降も繰り越せるため、使い切れなくても無駄になりません。
・格安のデータチャージ
y.u mobileでは、1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円とお得に使用できます。
・修理費用保険付き
y.u mobileの音声通話SIMをご利用のすべての方についてくる保険サービスである「修理費用保険」（お客様負担は0円）です。破損、水没、故障、全損に対応しています。
y.u mobileは、ギガの永久繰り越しや格安のデータチャージなど、家庭にとっても使いやすい機能がそろっています。
なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。
