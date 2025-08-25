柏木由紀、入れ替わりたいのは秋元康氏「私もプロデューサー側になってみたい！」
元AKB48でタレントの柏木由紀が25日、都内で行われたディズニー映画『シャッフル・フライデー』（9月5日公開）ジャパンプレミアムイベントに参加した。
【全身ショット】二の腕あらわな真紅のドレスで登場した柏木由紀
この日はゲストとして登場。イベントに華を添える真紅のドレス姿で柏木は「『シャッフル・フライデー』の1ミリも出演していませんが」と恐縮しながらも「好きな映画と聞かれたら『シャッフル・フライデー』と言おうと思うぐらい大好きになりました」とアピールした。
本作にかけて、“入れ替わってみたい人”を話すことに。柏木は「秋元康さん」とした。「AKBのプロデューサーなんですけど、脳みそどうなっているのかなって。曲も何千曲と書いて、ドラマとか映画とかもやられている。あと、おいしいご飯屋さんをありえないぐらい知っているんですよ。秋元さんになったら大変なこともあるけど楽しそうだなと思いました。私もプロデューサー側になってみたい」と理由を説明していた。
金曜の朝、娘×2、ママ、おばあちゃんが入れ替わって大混乱を巻き起こす。セラピストとして多忙な日々を送るテス（ジェイミー・リー・カーティス）は、夫ライアン、娘アンナ（リンジー・ローハン）、孫ハーパー（ジュリア・バターズ）の幸せを願っている。一方、シングルマザーのアンナは娘ハーパーと暮らすなか、ある日出会ったイギリス人の人気シェフ・エリックと恋に落ちる。ふたりは急速に距離を縮めるが、エリックの15歳の娘リリー（ソフィア・ハモンズ）は、ファッションの勉強のためロンドンへ戻る夢を持ち、アンナとの関係を快く思っていない。
やがてアンナとエリックは結婚を決意し、家族になろうとするが、婚約パーティーの場に現れた“占い師”が、娘のハーパーとリリーの手を取り「あなたたちは家族になる運命」と告げる。その翌朝、なんとアンナと娘ハーパー、そしてアンナの母テスとリリーの“中身”が入れ替わってしまった。
突然のシャッフルに「何が起きたの!?」とパニックに陥る4人だが、「バレないように、お互いになりきろう！」と大奮闘。怪しすぎるピンク一色の“おばあちゃん”、苦いスムージーを職場で噴き出す“ママ”、さらにはダンスにサーフィン、車でジャンプ(!?)、コンサートの舞台で熱唱――。パワフルすぎる4人の“中身シャッフル”騒動がコミカルに描かれていく。
吹替版では、アンナ役を小笠原亜里沙、テス役を唐沢潤、ハーパー役を本渡楓、リリー役を伊藤彩沙が担当する。
イベントには、小笠原亜里沙、唐沢潤、伊藤彩沙、キンタロー。、辻野かなみ（超ときめき▽宣伝部、▽＝ハートマーク）も参加した。
【全身ショット】二の腕あらわな真紅のドレスで登場した柏木由紀
この日はゲストとして登場。イベントに華を添える真紅のドレス姿で柏木は「『シャッフル・フライデー』の1ミリも出演していませんが」と恐縮しながらも「好きな映画と聞かれたら『シャッフル・フライデー』と言おうと思うぐらい大好きになりました」とアピールした。
金曜の朝、娘×2、ママ、おばあちゃんが入れ替わって大混乱を巻き起こす。セラピストとして多忙な日々を送るテス（ジェイミー・リー・カーティス）は、夫ライアン、娘アンナ（リンジー・ローハン）、孫ハーパー（ジュリア・バターズ）の幸せを願っている。一方、シングルマザーのアンナは娘ハーパーと暮らすなか、ある日出会ったイギリス人の人気シェフ・エリックと恋に落ちる。ふたりは急速に距離を縮めるが、エリックの15歳の娘リリー（ソフィア・ハモンズ）は、ファッションの勉強のためロンドンへ戻る夢を持ち、アンナとの関係を快く思っていない。
やがてアンナとエリックは結婚を決意し、家族になろうとするが、婚約パーティーの場に現れた“占い師”が、娘のハーパーとリリーの手を取り「あなたたちは家族になる運命」と告げる。その翌朝、なんとアンナと娘ハーパー、そしてアンナの母テスとリリーの“中身”が入れ替わってしまった。
突然のシャッフルに「何が起きたの!?」とパニックに陥る4人だが、「バレないように、お互いになりきろう！」と大奮闘。怪しすぎるピンク一色の“おばあちゃん”、苦いスムージーを職場で噴き出す“ママ”、さらにはダンスにサーフィン、車でジャンプ(!?)、コンサートの舞台で熱唱――。パワフルすぎる4人の“中身シャッフル”騒動がコミカルに描かれていく。
吹替版では、アンナ役を小笠原亜里沙、テス役を唐沢潤、ハーパー役を本渡楓、リリー役を伊藤彩沙が担当する。
イベントには、小笠原亜里沙、唐沢潤、伊藤彩沙、キンタロー。、辻野かなみ（超ときめき▽宣伝部、▽＝ハートマーク）も参加した。