コエテク、「ゼルダ無双」最新作を試遊出展！ 「東京ゲームショウ2025」の出展情報を公開グッズ情報も発表
コーエーテクモゲームスは、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025」に関する情報を公開した。
今年のコーエーテクモブースでは、ダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作「仁王3」をはじめ、アクション「ゼルダ無双 封印戦記」、ハイスピード忍者アクション「NINJA GAIDEN 4」の試遊出展が行なわれる。これらタイトルは世界観を再現したブースが用意される。
このほか、物販ブースでは「ユミアのアトリエ」や「レスレリアーナのアトリエ」など「アトリエ」シリーズのグッズを販売。加えて、「DEAD OR ALIVE」シリーズや「真・三國無双 ORIGINS」、「仁王3」といったタイトルのグッズも販売される。会場での販売に加えて10月3日より通販も行なわれる。
等身大タペストリー 価格:各 8,000円
B2 ダブルスエードタペストリー 価格:各 4,500円
レスレリアーナのアトリエ B2 タペストリー アトリエサマー 2025 価格:各 4,500円
B5アクリルプレート 価格:各 5,000円
ユミアのアトリエ トレーディングアクリルマグネット 価格:単品 700円、11個入りBOX 7,700円
ユミアのアトリエ ビッグアクリルフィギュア 価格:3,800円
紅の錬金術士と白の守護者 アクリルフィギュア 価格:各 1,500円
アトリエシリーズ トレーディングミニキャラアクリルスタンド おすわり Ver. 価格:単品 800円、8個入り BOX 6,400円
アトリエシリーズ もちもちクッションマスコット 価格:各 2,200円
Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme アクリルコースター 価格:各 1,100円
真・三國無双 ORIGINS ドミノ風キーチェーン 価格:各 900円
トートバッグ 価格:各 2,500円
半立体 A5 アクリルプレート 価格:各 5,000円
フルグラフィックTシャツ 価格:各 7,700円
ロゴTシャツ 価格:各 6,000円
ラバーマウスパッド 価格:各 2,000円
