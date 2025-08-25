コーエーテクモゲームスは、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025」に関する情報を公開した。

今年のコーエーテクモブースでは、ダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作「仁王3」をはじめ、アクション「ゼルダ無双 封印戦記」、ハイスピード忍者アクション「NINJA GAIDEN 4」の試遊出展が行なわれる。これらタイトルは世界観を再現したブースが用意される。

このほか、物販ブースでは「ユミアのアトリエ」や「レスレリアーナのアトリエ」など「アトリエ」シリーズのグッズを販売。加えて、「DEAD OR ALIVE」シリーズや「真・三國無双 ORIGINS」、「仁王3」といったタイトルのグッズも販売される。会場での販売に加えて10月3日より通販も行なわれる。

等身大タペストリー 価格:各 8,000円

B2 ダブルスエードタペストリー 価格:各 4,500円

レスレリアーナのアトリエ B2 タペストリー アトリエサマー 2025 価格:各 4,500円

B5アクリルプレート 価格:各 5,000円

ユミアのアトリエ トレーディングアクリルマグネット 価格:単品 700円、11個入りBOX 7,700円

ユミアのアトリエ ビッグアクリルフィギュア 価格:3,800円

紅の錬金術士と白の守護者 アクリルフィギュア 価格:各 1,500円

アトリエシリーズ トレーディングミニキャラアクリルスタンド おすわり Ver. 価格:単品 800円、8個入り BOX 6,400円

アトリエシリーズ もちもちクッションマスコット 価格:各 2,200円

Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme アクリルコースター 価格:各 1,100円

真・三國無双 ORIGINS ドミノ風キーチェーン 価格:各 900円

トートバッグ 価格:各 2,500円

半立体 A5 アクリルプレート 価格:各 5,000円

フルグラフィックTシャツ 価格:各 7,700円

ロゴTシャツ 価格:各 6,000円

ラバーマウスパッド 価格:各 2,000円

