¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¥Ë¥È¥ê¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ò·ç¾ì¡¡º¸¼ê¼óÄËÊú¤¨5½µÏ¢Â³
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ë¥È¥ê¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê28Æü³«Ëë¡¢ËÌ³¤Æ»CCÂç¾ÂC¡Ë¤ÎÂç²ñ»öÌ³¶É¤Ï25Æü¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê27¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í¡Ê29¡áÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢ÀÐÀîÌÀÆü¹á¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®½Ë¤ÏAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¢ËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡¢NEC·Ú°æÂô72¡¢CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ËÂ³¤5½µÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÅì·úÂ÷¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤òº¸¼ê¼óÄË¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤·¡¢ÍâÆü¤ËÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó»²ÀïÃÇÇ°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹Âç²ñ¤â½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£