「コカ・コーラ」と「スター・ウォーズ」が銀河系を超えてコラボ！ 9月1日（月）より期間限定で、パッケージに「スター・ウォーズ」のキャラクターが描かれた限定デザイン製品が登場します。

18キャラクター・全45種類の書き下ろしデザイン

コラボ限定パッケージは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」の350ml缶とペットボトル各サイズで全45種類を展開。

ダース・ベイダーやヨーダなど作品を代表するキャラクターをはじめ、シリーズ約7年ぶりとなる劇場公開作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（2026年5月22日日本公開）が待ち遠しいマンダロリアンとグローグー、そして「スター・ウォーズ」の象徴的なシーンを模した限定デザインなど、ファンならお気に入りの1本がきっと見つかる豊富なラインアップをそろえています。

パッケージに登場する18キャラクター

オビ＝ワン・ケノービ

パドメ・アミダラ

カイロ・レン

アソーカ・タノ

ダース・モール（自動販売機のみで発売）

マンダロリアン

パルパティーン皇帝（自動販売機のみで発売）

ダース・ベイダー

ヨーダ

レイア・オーガナ

アナキン・スカイウォーカー

ルーク・スカイウォーカー

チューバッカ

ハン・ソロ

BB-8

C-3PO

R2-D2

グローグー

オリジナルグッズが当たるキャンペーンも

対象製品を購入し、パッケージ表面の二次元コードからスマホでアクセスし応募すると、ポイントに応じてオリジナルスウェットやオリジナルボンバージャケットなど「スター・ウォーズ」オリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施。

また、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」を利用して、Coke ON対応自動販売機で「コカ・コーラ」製品を購入すると、通常付与されるCoke ONスタンプに加え、全７種＋シークレット１種の「スター・ウォーズ」オリジナルデザインのCoke ONスタンプが付与されます。