¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°ÂÆÞÌî»Ô¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È÷ÃßÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ÂÆÞÌî»ÔË²Ê¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¢µÜß·¹¬»Ê¤µ¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¡¢25Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤«¤é°ð´¢¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÃÊÁ¤Ï¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤Ç»ÔÆâ¤Ç¤ÏºÇ¤âÁá¤¤¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï6·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Î½ë¤µ¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê7Æü¤«¤é10Æü¤Û¤É°ð¤ÎÀ¸°é¤¬Áá¤¯¡¢¹â²¹¾ã³²¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÊÁ¤ÏÎÉ¹¥¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤ËÂ¾¸©¤Î¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ä¹ÌîÊÆ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¡×¡£
µîÇ¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤é¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï5¥¥í¤¢¤¿¤ê²áµîºÇ¹â¤Î¡Ö4285±ß¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¡¢²Á³Ê¤ò3000±ßÂæ¤Ë¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤Ï¡Ö4200±ßÂæ¡×¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñ¤ÏÅö½é¡¢£¸·îËö¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È÷ÃßÊÆ¤È¿·ÊÆ¤¬Æ±»þ¤ËÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆÞÌî»Ô ¥³¥áÇÀ²ÈµÜß·¹¬»Ê¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¤¬°Â¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿/¤³¤ì¤ÇÅ¬Àµ¡Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ê¡Ë¡¢¤¤¤¤¥³¥áºî¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
JA¤¢¤Å¤ß´ÉÆâ¤Î°ð´¢¤ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡Ö£¹·îÃæ½Ü¡×¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¡Ö1Ëü2700¥È¥ó¤¢¤Þ¤ê¡×¤Î¼ý³Ï¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£