´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎMF¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò½é¾·½¸¡¡¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¸µU¡½21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½
¡¡´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï25Æü¡¢9·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎMF¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥×¡Ê22¡Ë¤ò½é¾·½¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥ÕÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢U¡½16¤ÈU¡½21¤Ç¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ò·Ð¸³¡£¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤«¤éÂåÉ½ÊÑ¹¹¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î½é¾·½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹¿ÌÀÊã¡Ê¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò¡Ö¼ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¡Ö²¿¤è¤ê¤â²æ¡¹¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£