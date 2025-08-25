IVEが、韓国4th EP『IVE SECRET』を本日リリースした。あわせて、タイトル曲「XOXZ」のMVを公開した。

◆IVE 動画

4th EP『IVE SECRET』には全6曲が収録され、これまでの堂々とした姿に加え、華やかな表情の裏に隠された感情の流れに焦点を当てており、表と裏、善と悪などの相反する感情が一つのチームの中に共存できるということを描き出した作品となっているという。

タイトル曲「XOXZ」は、クラシックヒップホップとポップの質感をクロスさせたトラックに、808ベース、ブラス、重厚なドラムが重なり、低音のラップとミニマルなボーカルハーモニーが際立つ楽曲に仕上がっているとのこと。「XOXZ」には「愛してる、おやすみ、そして夢の中で会おう」という意味を持ち、ミュージックビデオでは、規則も現実も存在しない秘密の夢の世界へ「自分自身」を招き入れ、立体的で多様なシーンを通して“自分だけの方法”で描き出したIVEの世界を表現している。

日本では、各CDショップ別に購入者限定特典付きでの予約販売中だ。セルカフォトカードやスマホサイズステッカー、応募抽選用シリアルナンバーなど今回もたくさんの特典が付いている。さらに配信スタートを記念して、各音楽配信サービスでは配信キャンペーンを実施中。こちらも直筆サイン入りメンバーソロチェキや集合ワイドチェキ、オリジナル壁紙画像がもらえるので、ぜひこの機会にチェックしてみてほしい。

■4th EP『IVE SECRET』

2025年8月25日（月）韓国発売

CD購入：https://va.lnk.to/6sGlzI

配信：https://ive.lnk.to/ywMDdtk4 ●収録曲

1.XOXZ *タイトル曲

2.Wild Bird

3.Dear, My Feelings

4.GOTCHA (Baddest Eros)

5.삐빅 (♥beats)

6.Midnight Kiss