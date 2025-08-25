Ê¿°æÂîÌéµÄ°÷¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー·ô¹ØÆþ°ÍÍêÊ¸½ñ¡¡É´½½»Í¶ä¹Ô¤¬ºîÀ®¤ÈÈ¯É½¡ÖÊ¿°æµÄ°÷¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¼Õºá¡×
·º»ö¹ðÈ¯¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ°ÍÍêÊ¸½ñ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊ¿°æÂîÌé½°±¡µÄ°÷¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤¬2020Ç¯¤Ë³«¤¤¤¿À¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò½ä¤ê¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÊ¿°æµÄ°÷¤é¤¬·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡×¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー·ô¤Î¹ØÆþ°ÍÍêÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¾¾»Ô¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯É´½½»Í¶ä¹Ô¤¬25Æü¡¢¡ÖÅö¹Ô¤¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò°¸¤Æ¤ËºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¿°æµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö°ÍÍêËç¿ô¡×¤È¤·¤Æ1Ëç2Ëü±ß¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー·ô¤ò10Ëç¡¢20Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤òµ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤´½ÐÀÊ°ÍÍê¿Í¿ô3Ì¾¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ö¹áÀî1¶è¡×¤¬Ê¸½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ÎÊ¸½ñ¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡2022Ç¯11·î¡¢À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤¬¡Ö¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë½ÐÀÊ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤7¿ÍÊ¬¤Ï´óÉÕ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ë¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¹â¾¾ÃÏ¸¡¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É´½½»Í¶ä¹Ô¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÍÍêÊ¸½ñ¤Ï¥Ñー¥Æ¥£ー·ô¤Î¹ØÆþËç¿ô¤È»²²Ã¿Í¿ô¤ò¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ÆÄ´À°¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÊ¸½ñ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆâÉôÄ´ºº¤Ç¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤«¤éÆâÉôÊ¸½ñ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É´½½»Í¶ä¹Ô¤Ï¤³¤Î¼Ò°÷¤Î¼ÒÆâ½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆâÉôÊ¸½ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÖÀª¤ò¶¯²½¡£Ê¿°æµÄ°÷¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿°æµÄ°÷¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸½ñ¤ò½ä¤ëÊóÆ»¤ä±Ç²è¤Ç¡ÖÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯6·î¡¢±Ç²è¡Ö¹áÀî1¶è¡×¤ÎÂçÅç¿·´ÆÆÄ¤ÈÀ½ºî²ñ¼Ò¤Î¥Í¥Ä¥²¥ó¡¢KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷¤ËÂ»³²Çå½þ¤äµ»ö¤Îºï½ü¡¢¼Õºá¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢¹â¾¾ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¡£´ÆÆÄÂ¦¡¢KSB¤È¤â¤ËÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£