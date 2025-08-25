食べたものをトイレで戻しているかも？確証はなく、その情報源は｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第2話をごらんください。

食事を終えてお会計を済まそうとしている女性客、そしてそれを睨みつけるようにしている常連客の女性…。





女性客は振り返り、常連の女性に近づくと、「いい加減にしてちょうだい！」「警察を呼んで！」と言い出しました。これまでに耳にしていた2人の間のトラブルを、ナエくまさんはついにこの日、目の当たりにしたのです。

トラブル発生の3か月前。この時のナエくまさんは、まだ2人の間のトラブルのことを知りませんでした。





店員の坂本さんはナエくまさんを呼び止め、夜の時間帯にお店に来るようになった女性について話し始めます。





坂本さんによるとその女性客、食べ終わるとトイレにこもって食べたものを戻している様子とのこと。



このころランチのみ出勤していたナエくまさんも驚きます。





ですが、女性がトイレで戻しているのはどうやら推測のようで、実際に坂本さんがその目で確かめたわけではなさそうです。





ですが、実際に戻しているのを確認したわけではありませんでした。どうやら毎日店に来る常連の問句さんからの情報のようです。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





