ホロライブ・さくらみこ、「金コイ」企画再開→ホロメンから煽られブチギレ「吹いたww」「ノンデリング草w」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、25日までにエックスを更新。ホロメンからのキレキレな煽りに反応し、ファンから「吹いたw」「最高すぎるw」などの声が相次いだ。
【写真】ホロメンからの煽りにみこさんがキレる「てめぇ!!」
みこさんは現在、ゲーム『ポケットモンスター ルビー』で色違いのコイキングを釣り上げる耐久企画に挑戦中。8月23日には6月以来となる久しぶりの再開があり、ファンから喜びの声が上がっていた。
すると、本企画の再開を知った同じ事務所の戌神ころねさんが、自身のエックスに「え？まだ釣れてないの？」と煽るイラストを投稿。画像には「NONDE RING（ノンデリング）失言の王となれ」と書かれており、これはころねさんが配信中のアクションRPG『ELDEN RING（エルデンリング）』と、「ノンデリ（＝ノンデリカシー）」を掛け合わせた言葉とみられる。
鼻をほじりながら興味なさそうにするころねさんの絵を見たみこさんは、「てめぇ！！！！！！！！！！」と大激怒。普段から仲良しの2人だからこそ成立する“プロレス”に、ファンからは「吹いたww」「ノンデリング草w」「みっころね最高すぎるw」「唐突なぶっこみで笑ったｗｗ」など爆笑が巻き起こっている。
引用：「さくらみこ」エックス（＠sakuramiko35）
【写真】ホロメンからの煽りにみこさんがキレる「てめぇ!!」
みこさんは現在、ゲーム『ポケットモンスター ルビー』で色違いのコイキングを釣り上げる耐久企画に挑戦中。8月23日には6月以来となる久しぶりの再開があり、ファンから喜びの声が上がっていた。
鼻をほじりながら興味なさそうにするころねさんの絵を見たみこさんは、「てめぇ！！！！！！！！！！」と大激怒。普段から仲良しの2人だからこそ成立する“プロレス”に、ファンからは「吹いたww」「ノンデリング草w」「みっころね最高すぎるw」「唐突なぶっこみで笑ったｗｗ」など爆笑が巻き起こっている。
引用：「さくらみこ」エックス（＠sakuramiko35）