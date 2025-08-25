好き＆行ってみたい「栃木県のダム」ランキング！ 「川治ダム」を2票差で抑えた1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女216人を対象に、「ダム（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい栃木県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ダムゲート操作盤のスイッチで操作を体感してみたい」（20代女性／神奈川県）、「鬼怒川沿いの渓谷美に囲まれたロケーションで、堤体の迫力と自然豊かな景観を同時に楽しめるのが魅力だからです」（40代女性／埼玉県）、「ダムの所在地である鬼怒川での観光が好きなのと、絶景も楽しめそうだから」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「森林公園が整備されていて子供連れで楽しめそうだからです」（50代男性／兵庫県）、「大きくて見応えがあり、観光施設や自然も充実しているため」（30代女性／千葉県）、「ダントツです。遊べるのが家族と行くのにとてもいい」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：川治ダム／26票鬼怒川上流に位置する川治ダムは、深い山々に囲まれたダイナミックな景観が魅力のダム。特に紅葉シーズンには山の彩りがダム湖を取り囲み、息をのむような絶景が広がります。ダム周辺には整備された展望台や遊歩道があり、自然を感じながらのんびり過ごすのに最適。近くには川治温泉もあり、湯巡りとセットで楽しむことができるのもうれしいポイントです。
1位：赤川ダム／28票栃木の山間にひっそりと佇む赤川ダムは、観光地の賑わいとは無縁の、静けさが魅力のダム。四季折々の自然がダム湖を彩り、春には芽吹き、秋には紅葉が水面に映る風景が訪れる人の心を穏やかにしてくれます。地元の人たちが散歩に訪れることも多く、派手さはないものの、自然の中でゆったりとした時間を楽しみたい人にぴったり。のんびりと森林浴をしながら歩いていると、日常の慌ただしさをすっと忘れられるような場所です。
