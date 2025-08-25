Snow Manが「カリスマックス」地上波初披露！ ミセスは「夏の影」をフルサイズで 9.1放送『CDTV』
9月1日19時より『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（TBS系）を放送。第2弾出演アーティストとして、Snow Man、なにわ男子、Mrs. GREEN APPLEらの出演が発表された。
Snow Manは、最新曲「カリスマックス」を地上波初披露となるフルサイズライブで魅せる。SNSを中心に注目を集める、平成を代表するカルチャー“パラパラ”を取り入れたダンスが中毒性抜群の本楽曲。9人のクールなパフォーマンスに注目したい。
Mrs. GREEN APPLEはCMソングとしても話題の最新曲「夏の影」をフルサイズで披露。なにわ男子は、最新シングルからどちらもテレビ初披露となる「アシンメトリー」「Black Nightmare」を2曲メドレーで届ける。異なる魅力が詰まった熱いパフォーマンスで魅せる。
ILLITは、Japan 1st Singleのタイトル曲「時よ止まれ」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。さらに、大好評企画“名曲ライブ！ライブ！from ワールド”では、YUNAHがあいみょんの「君はロックを聴かない」、MINJUが中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」、WONHEEが松浦亜弥の「桃色片想い」をメドレーで披露。自身初の日本ファンコンサートで披露したことでも大きな話題となったパフォーマンスを届ける。
BE：FIRSTは、R＆Bチューンで魅せる最新曲「Secret Garden」をフルサイズでテレビ初披露。ねぐせ。は汐れいらとともに、8月のSNS音楽チャートを席巻しTikTokで3億回再生を突破した次世代夏恋ソング「織姫とBABY feat. 汐れいら」をフルサイズテレビ初歌唱する。
FRUITS ZIPPERは先日発表した新曲「ピポパポ」の披露に加え、ライブ鉄板曲「ぴゅあいんざわーるど」の歌唱も決定。ハッピー＆ハイテンションなサウンドとパフォーマンスで魅せる。さらに、M！LKは最旬青春ソング「アオノオト」、アイナ・ジ・エンドは大人気アニメ「ダンダダン」のオープニング主題歌「革命道中 ‐ On The Way」をおかわりライブ。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
アイナ・ジ・エンド「革命道中 ‐ On The Way」
ILLIT「時よ止まれ」
CUTIE STREET
SixTONES「Stargaze」
Snow Man「カリスマックス」
Travis Japan「Rush」
なにわ男子「アシンメトリー」「Black Nightmare」
ねぐせ。「織姫とBABY feat. 汐れいら」
BE：FIRST「Secret Garden」
FRUITS ZIPPER「ピポパポ」「ぴゅあいんざわーるど」
BOYNEXTDOOR「Count To Love」
Mrs. GREEN APPLE「夏の影」
M！LK「アオノオト」
緑黄色社会「つづく」
＜名曲ライブ！ライブ！from ワールド＞
YUNAH（ILLIT）「君はロックを聴かない」（あいみょん）
MINJU（ILLIT）「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）
WONHEE（ILLIT）「桃色片想い」（松浦亜弥）
『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャルは、9月1日19時放送。
